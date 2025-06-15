Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC ότι «είναι πιθανό οι ΗΠΑ να εμπλακούν» στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αν και επανέλαβε ότι προς το παρόν η Ουάσιγκτον «δεν εμπλέκεται».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας:

«Είναι έτοιμος. Με κάλεσε για αυτό. Είχαμε μια μακρά συνομιλία.»

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος επενδυτικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διαδραματίσει «καθοριστικό ρόλο» ως μεσολαβητής στη σύγκρουση.

«Δεν υπάρχει προθεσμία. Αλλά (οι Ιρανοί) συνομιλούν. Θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Συζητούν. Συνεχίζουν να συνομιλούν», είπε.

Σύμμαχος του Ισραήλ, ο Τραμπ, είχε καλέσει το Ιράν την Παρασκευή να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ ένας νέος γύρος έμμεσων συνομιλιών είχε προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή στο Ομάν.

Αλλά το Μουσκάτ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αυτές οι συνομιλίες δεν θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να κατηγορεί το Ισραήλ ότι τις υπονόμευσε.

Ερωτηθείς για πιθανή μεσολάβηση από τον Πούτιν στη σύρραξη ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε: «Είναι ανοιχτός σε αυτό. Είναι έτοιμος. Με κάλεσε γι' αυτό και το συζητήσαμε εκτενώς. Μιλήσαμε για αυτό περισσότερο από τη δική του κατάσταση».

Οι δύο πρόεδροι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες Σάββατο και η «επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή» ήταν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το επίκεντρο της συζήτησης.

Η Ρωσία είχε καταδικάσει τις «απαράδεκτες» επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την Παρασκευή.

