Μπλέικ Λάιβλι: Προκαλεί οργή η προσπάθειά της να εμφανιστεί ως θύμα

Νέες αντιδράσεις προκαλεί η Μπλέικ Λάιβλι, καθώς η δικαστική της διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι συνεχίζεται, αυτή τη φορά με επίκεντρο τις αποζημιώσεις και τα δικαστικά έξοδα που διεκδικεί η ηθοποιός.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες της Μπλέικ Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us», έχει πάρει πλέον νέα τροπή. Η πλευρά της ηθοποιού επικαλείται νόμο της Καλιφόρνιας, ο οποίος δημιουργήθηκε για να προστατεύει επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης από εξαντλητικές νομικές αντιδράσεις.

Blake Lively is so hell-bent on justifying her perceived victimhood, she’s now angered actual victims https://t.co/mjoI8IAYjS pic.twitter.com/DsgLzYYUm7 — NY Post Opinion (@NYPostOpinion) June 3, 2026

Ωστόσο, η Βικτόρια Μπερκ, η δικηγόρος και καθηγήτρια που συνέβαλε στη δημιουργία του συγκεκριμένου νόμου, εμφανίζεται έντονα ενοχλημένη με τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιείται από την Μπλέικ Λάιβλι και την ομάδα της. Σε ανάρτησή της, αλλά και σε εμφάνισή της στην εκπομπή της Μέγκιν Κέλι, η Βικτόρια Μπερκ ανέφερε πως δεν ήθελε το νομοθέτημα να μετατραπεί σε εργαλείο δημοσίων σχέσεων.

Η ίδια τόνισε ότι ο νόμος δημιουργήθηκε μέσα από τη δική της προσωπική εμπειρία και με στόχο να προστατεύει πραγματικά θύματα, όχι να αξιοποιείται σε μια τόσο προβεβλημένη διαμάχη του Χόλιγουντ.

Η υπόθεση έχει πλήξει σοβαρά τη δημόσια εικόνα της Μπλέικ Λάιβλι, με την κριτική να γίνεται όλο και πιο έντονη. Από την άλλη, η πλευρά της επιμένει ότι έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο. Το δικαστήριο θα αποφασίσει αν η ηθοποιός μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί αποζημιώσεις βάσει του συγκεκριμένου νόμου.

Πηγή: skai.gr

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