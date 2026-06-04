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Πτώση οχήματος στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μετά από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 - Συνεχίζονται οι έρευνες

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Πειραιάς

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μετά από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πειραιάς Λιμενικό σώμα τροχαίο
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