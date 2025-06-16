Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα στο ABC News ότι η στοχοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δεν θα κλιμάκωνε αλλά θα τερμάτιζε τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν που ξέσπασε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές του ABC News και άλλων πρακτορείων ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ισραηλινό σχέδιο για τη δολοφονία του Χαμενεΐ, ανησυχώντας ότι αυτό θα κλιμακώσει τη σύγκρουση, ο Νετανιάχου είπε: «Δεν πρόκειται να κλιμακώσει τη σύγκρουση, πρόκειται να τερματίσει τη σύγκρουση».

«Είχαμε μισό αιώνα συγκρούσεων που εξαπλώθηκαν από αυτό το καθεστώς που τρομοκρατεί τους πάντες στη Μέση Ανατολή, βομβάρδισε τις πετρελαιοπηγές της Aramco στη Σαουδική Αραβία, εξαπλώνει την τρομοκρατία», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ο "αιώνιος πόλεμος" είναι αυτό που θέλει το Ιράν και μας φέρνει στα πρόθυρα του πυρηνικού πολέμου. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι να το αποτρέψει αυτό, να βάλει τέλος σε αυτή την επιθετικότητα, και μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν αντισταθούμε στις δυνάμεις του κακού», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα στοχεύσει πράγματι τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε». «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε βάλει στο στόχαστρο τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες τους», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Είναι ουσιαστικά η πυρηνική ομάδα του Χίτλερ».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να στηρίξει το Ισραήλ καθώς προσπαθεί να εξαλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Σήμερα, είναι το Τελ Αβίβ. Αύριο, είναι η Νέα Υόρκη. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω το «Πρώτα η Αμερική». Δεν καταλαβαίνω το “America Dead” (μτφ: Νεκρή Αμερική). Αυτό θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Φωνάζουν “Θάνατος στην Αμερική”. Κάνουμε λοιπόν κάτι που είναι στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και είναι μια μάχη του καλού ενάντια στο κακό. Η Αμερική στέκεται, θα έπρεπε να στέκεται και στέκεται στο πλευρό του καλού. Αυτό κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και εκτιμώ βαθύτατα την υποστήριξή του», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απέρριψε επίσης δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει πει στους εταίρους του ότι επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν εκπλήσσομαι. Θέλω να πω, θέλουν να συνεχίσουν να έχουν αυτές τις ψεύτικες συνομιλίες στις οποίες λένε ψέματα, εξαπατούν, παρασύρουν τις ΗΠΑ. Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες σχετικά με αυτό», είπε. «Θέλουν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν τα πυρηνικά τους όπλα και το μαζικό τους οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο εκτοξεύουν εναντίον του λαού μας. Θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν τις δύο υπαρξιακές απειλές κατά του Ισραήλ, ενώ μιλούν. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», πρόσθεσε ακόμη.

Κληθείς να απαντήσει σε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους που αντιτίθενται στη στρατιωτική υποστήριξη της Αμερικής για τα χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν αποτελεί «απειλή για ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν πολεμάμε μόνο τον εχθρό μας. Πολεμάμε τον εχθρό σας. Για όνομα του Θεού, φωνάζουν, "θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική". Εμείς απλά είμαστε στο δρόμο τους. Και αυτό μπορεί να φτάσει σύντομα στην Αμερική», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Κάρλσον ανέφερε την Παρασκευή ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει σε κανένα επίπεδο να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο με το Ιράν. Ούτε χρηματοδότηση, ούτε αμερικανικά όπλα, ούτε στρατεύματα στο έδαφος» και ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αφήσουν το Ισραήλ «να διεξάγει τους δικούς του πολέμους».

«Αναλαμβάνουμε δράση. Η Αμερική μας υποστηρίζει στην άμυνα. Το εκτιμούμε βαθιά. Αλλά αυτό αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Είναι μια απειλή για το Ισραήλ- όπως είπα - για τους Άραβες γείτονές μας- για την Ευρώπη- για την Αμερική. Φωνάζουν “Θάνατος στην Αμερική”.

«Μερικές φορές πρέπει να παίρνεις θέση απέναντι στο κακό. Και αυτό είναι που ο αμερικανικός λαός ενστικτωδώς καταλαβαίνει. Οι περισσότεροι από αυτούς, πρέπει να πω. Και αυτό είναι που καταλαβαίνει ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί αυτό», τόνισε ο Νετανιάχου.

