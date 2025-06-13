Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε σήμερα τόσο με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν όσο και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και δήλωσε «έτοιμος» να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της κρίσης.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, ο Πούτιν εξέφρασε στον Πεζεσκιάν τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς και δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ. Ο Ιρανός πρόεδρος από την πλευρά του επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Στην επικοινωνία του με τον Νετανιάχου, ο Πούτιν του είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να επιλυθούν δια της διπλωματικής οδού. Ανέφερε επίσης ότι «είναι έτοιμος να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο ώστε να αποφευχθεί μια νέα κλιμάκωση της έντασης» που θα είχε «καταστροφικές συνέπειες για όλη την περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

