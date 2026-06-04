Στις 10 το βράδυ απέπλευσε τελικά χθες το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς «Νήσος Ρόδος». Κατά τη διαδικασία απόδεσης και απόπλου έσπασε κάβος του πλοίου, ο οποίος μάλιστα τραυμάτισε ελαφρά 50χρονο καβοδέτη, ο οποίος και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.
Στη συνέχεια ο σπασμένος κάβος έμπλεξε με τον πλευρικό προωθητήρα της πλώρης, που χρησιμοποιείται για τους ελιγμούς του πλοίου μέσα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί.
Χρειάστηκε η παρέμβαση δύτη, ο οποίος απέμπλεξε τον κάβο και φυσικά η εξέταση του πλοίου και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, προκειμένου να αναχωρήσει από το λιμάνι.
Το πλοίο από το λιμάνι της Μυτιλήνης μετέφερε 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.