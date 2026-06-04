Στις 10 το βράδυ απέπλευσε τελικά χθες το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς «Νήσος Ρόδος». Κατά τη διαδικασία απόδεσης και απόπλου έσπασε κάβος του πλοίου, ο οποίος μάλιστα τραυμάτισε ελαφρά 50χρονο καβοδέτη, ο οποίος και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Στη συνέχεια ο σπασμένος κάβος έμπλεξε με τον πλευρικό προωθητήρα της πλώρης, που χρησιμοποιείται για τους ελιγμούς του πλοίου μέσα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί.

Χρειάστηκε η παρέμβαση δύτη, ο οποίος απέμπλεξε τον κάβο και φυσικά η εξέταση του πλοίου και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, προκειμένου να αναχωρήσει από το λιμάνι.

Το πλοίο από το λιμάνι της Μυτιλήνης μετέφερε 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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