Την κρατική τηλεόραση του Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ, την ώρα μάλιστα που μετέδιδε ειδήσεις. Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει τα γραφεία του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου του Ιράν IRIB στην Τεχεράνη. Στο βίντεο φαίνεται η παρουσιάστρια να μιλά και μετά από λίγο ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος. Η ίδια σηκώνεται από την καρέκλα της, ενώ συντρίμμια αιωρούνται στον αέρα.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι «αρκετοί» από το προσωπικό της σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση. Ένας δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης είπε ότι «εργάζονταν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν από την επίθεση». Ο Peyman Jebeli, επικεφαλής της κρατικής τηλεόρασης, δήλωσε ότι οι υπάλληλοί της «στέκονται μέχρι τέλους».

The Israeli Air Force has bombed the offices of Iran's state broadcaster IRIB in Tehran a short while ago. Footage shows the moment of the attack. pic.twitter.com/PJUqx2njMg — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 16, 2025

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο βομβαρδισμός του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου του Ιράν σημειώθηκε μετά τις απειλές που διατύπωσε νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο οποίος δήλωσε ότι το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο «πρόκειται να εξαφανιστεί», σύμφωνα με το BBC.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο «πρόκειται να εξαφανιστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ.

«Το μεγάφωνο της ιρανικής προπαγάνδας και της υποκίνησης πρόκειται να εξαφανιστεί. Η εκκένωση των κατοίκων της περιοχής έχει ξεκινήσει», πρόσθεσε ο ίδιος. Σημειώνεται πως τα κεντρικά γραφεία του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν, IRIB, βρίσκονται εντός της ζώνης εκκένωσης.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, επιβεβαίωσε ότι η ιρανική κρατική τηλεόραση δέχθηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ θα πλήξει «τον Ιρανό δικτάτορα παντού», τόνισε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, αναφερόμενος στα κέντρα εξουσίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Ο φορέας μετάδοσης προπαγάνδας και υποκίνησης του ιρανικού καθεστώτος επλήγη από τις IDF (σ.σ. τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) μετά τη μαζική εκκένωση της γύρω περιοχής. Θα πλήξουμε τον Ιρανό δικτάτορα παντού», ανέφερε ο Κατς.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν από τη μεριά τους σε ανακοίνωσή τους ότι η πολεμική αεροπορία στόχευσε ένα «κέντρο επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις». Ανέφεραν επίσης ότι το κτίριο χρησιμοποιήθηκε «με το πρόσχημα της πολιτικής δραστηριότητας» και ότι το χτύπημα «έβλαψε άμεσα τις στρατιωτικές δυνατότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων». «Πριν από το χτύπημα, οι IDF παρείχαν προειδοποίηση στον άμαχο πληθυσμό, και διεξήγαγαν το χτύπημα με ακριβή τρόπο ώστε να μετριάσουν τον αντίκτυπο στους αμάχους όσο το δυνατόν περισσότερο».

Elham Abedini, propagandist of the #Iran's Islamic Regime had an Instagram live after airstrike of the #Israel Air Force at main studio of the propaganda machine or state media (#IRIB) of the regime in #Tehran. See all the propagandists are running out of the building after the… pic.twitter.com/hbPvNEpnM3 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 16, 2025

Σε ζωντανή μετάδοση ξανά η κρατική τηλεόραση μετά το ισραηλινό πλήγμα

Στο μεταξύ, η κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB) εκπέμπει εκ νέου, συνεχίζοντας τις ζωντανές μεταδόσεις, ύστερα από μια σύντομη διακοπή που προκλήθηκε εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης, σύμφωνα με αξιωματούχο της IRIB. «Το σιωνιστικό καθεστώς, ο εχθρός του ιρανικού έθνους, εξαπέλυσε πριν από λίγα λεπτά στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του δικτύου ενημέρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο Χασάν Αμπεντινί, συμπληρώνοντας πως «το (ισραηλινό) καθεστώς αγνοούσε ότι η φωνή της Ισλαμικής Επανάστασης (…) δεν μπορεί να φιμωθεί από μια στρατιωτική επιχείρηση».

