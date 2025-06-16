WSJ - Reuters: Το Ιράν επιδιώκει επειγόντως συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών

Το Ιράν έχει στείλει μήνυμα με τη μορφή του κατεπείγοντος ότι επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, στέλνοντας μηνύματα σε Ισραήλ και ΗΠΑ μέσω μεσολαβητριών αραβικών χωρών, τόνισαν σήμερα η Wall Street Journal και το Reuters.

Αξιωματούχοι ανέφεραν στη WSJ ότι η Τεχεράνη έχει δηλώσει σε Άραβες αξιωματούχους ότι θα είναι ανοιχτή στο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον η Ουάσινγκτον δεν λάβει μέρος στις εχθροπραξίες. Το Ιράν έστειλε επίσης μηνύματα προς το Ισραήλ λέγοντας ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να περιοριστεί η βία.

Η Τεχεράνη φέρεται να έχει πει σε Άραβες αξιωματούχους ότι θα μπορούσε να επιταχύνει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να επεκτείνει το πεδίο του πολέμου αν δεν υπάρχουν προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Δύο ιρανικές πηγές και τρεις πηγές άλλων περιφερειακών χωρών δήλωσαν παράλληλα σήμερα στο Reuters πως η Τεχεράνη ζήτησε από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει την επιρροή του στο Ισραήλ για να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη σύρραξη Ισραήλ/Ιράν που μαίνεται από την Παρασκευή.

Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα δείξει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

