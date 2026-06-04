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Συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Παναμά

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 1:30 μ.μ. στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, στην Ελλάδα

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Γεραπετρίτης Γιώργος

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 1:30 μ.μ., με τον υπουργό Εξωτερικών του Παναμά, Χαβιέ Εδουάρδο Μαρτίνεθ-Ατσά Βάσκεθ (Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez), στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο (José Raúl Mulino), στην Αθήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Παναμάς
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