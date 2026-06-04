Συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Παναμά

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 1:30 μ.μ., με τον υπουργό Εξωτερικών του Παναμά, Χαβιέ Εδουάρδο Μαρτίνεθ-Ατσά Βάσκεθ (Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez), στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο (José Raúl Mulino), στην Αθήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.