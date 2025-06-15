Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Ταξίαρχο Μοχάμαντ Καζεμί, καθώς και τον υπαρχηγό του, Στρατηγό Χασάν Μοχακίκ.

«Πριν από λίγα λεπτά, μπορώ να σας πω ότι εξουδετερώσαμε τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών τους και τον αναπληρωτή του, στην Τεχεράνη», δήλωσε ο Νετανιάχου στο Fox.



Πηγή: skai.gr

