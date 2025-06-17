Μακρόν: Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας πρέπει να φθάσουν «πολύ πιο μακριά»

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε χθες Δευτέρα τις κυβερνήσεις της Δύσης να «πάνε πολύ πιο μακριά τις κυρώσεις» τους σε βάρος της Ρωσίας ώστε να υποστηριχτεί η Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της συνόδου των ηγετών της G7 στον Καναδά.

Οι Ευρωπαίοι, που επιδιώκουν ακόμα πιο σκληρές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, συναντούν ως τώρα αντίσταση από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που λογαριάζει στον διάλογό του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να λάβει τέλος ο πόλεμος και δεν έκρυψε χθες τον σκεπτικισμό του για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Πάντως ο κ. Μακρόν επισήμανε πως είδε «θετικές ενδείξεις» από πλευράς του κ. Τραμπ για σχέδιο νόμου που έχει προταθεί από γερουσιαστές των ΗΠΑ και προβλέπει την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία.

«Η ερώτηση που υπέβαλα στον πρόεδρο Τραμπ (χθες) το πρωί ήταν εάν και κατά πόσον θα άφηνε τους γερουσιαστές των ΗΠΑ αυτούς να προχωρήσουν κι έδωσε σχετικά θετική απάντηση, που είναι καλή είδηση για μένα», εξήγησε ο κ. Μακρόν σε δημοσιογράφους.

