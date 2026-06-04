Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα

Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από όχημα που κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε4 του λιμανιού του Πειραιά, έπειτα από επιχείρηση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών, με περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ συνέδραμε και γερανοφόρο όχημα για την ανέλκυση του αυτοκινήτου.

Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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