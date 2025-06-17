Οι ΗΠΑ «αναπτύσσουν επιπλέον δυνατότητες» στη Μέση Ανατολή

Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει «επιπλέον δυνατότητες» στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει την «αμυντική θέση» των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μέσω X ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν διανύει πλέον την πέμπτη ημέρα της.

«Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, διέταξα την ανάπτυξη επιπρόσθετων δυνατοτήτων στην περιοχή» ευθύνης της CENTCOM, ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ, αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή. Σκοπός είναι «να ενισχυθεί η αμυντική θέση μας στην περιφέρεια», πρόσθεσε, ενώ έχουν παρατηρηθεί από διάφορες πλευρές κινήσεις τόσο αεροπλανοφόρου με την ομάδα κρούσης του όσο και δεκάδων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού προς την περιοχή.

