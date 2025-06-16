Νετανιάχου: Έχουμε τον εναέριο έλεγχο της Τεχεράνης - Οδεύουμε προς την επίτευξη των δύο κύριων στόχων μας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία ελέγχει τον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη. «Βρισκόμαστε καθ' οδόν προς την επίτευξη των δύο κύριων στόχων μας, την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής και την εξάλειψη της πυραυλικής απειλής».

«Λέμε στους πολίτες της Τεχεράνης να εκκενώσουν και αναλαμβάνουμε δράση. Βρισκόμαστε στο δρόμο προς τη νίκη», πρόσθεσε ο Νετανιάχου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της σύγκρουσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

