Στον ΣΚΑΪ μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος απαλλάχθηκε με βούλευμα στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αναφέρθηκε στην απόφαση, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωσή του.

Όπως είπε, «αθωώθηκα από το Εφετείο», αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εισήγηση των δικαστικών λειτουργών που χειρίστηκαν την υπόθεση, τους οποίους και ευχαρίστησε δημόσια. Μάλιστα, ανέφερε ότι μελέτησε αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης, το οποίο – όπως υποστήριξε – καταρρίπτει τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του.

«Πράγματι υπάρχουν εισαγγελείς στην Ελλάδα με κάκαλα. Κάποιοι τολμούν και μιλάνε και βγάζουν σωστά πορίσματα, όχι γιατί με συμφέρει και γιατί αυτά που γράφουν μέσα είναι τεκμηριωμένα και ξεσκεπάζει όλη τη βρωμιά που πήγε να πέσει εναντίον μου και στο όνομά μου», ανέφερε σε υψηλούς τόνους.

Παράλληλα, ο κ. Ανεστίδης προχώρησε σε βαριές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «εντεταλμένους μηχανισμούς» και οργανωμένη προσπάθεια σε βάρος του, χωρίς ωστόσο να παραθέτει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς αυτούς, τους οποίους χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενους.

Πηγή: skai.gr

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