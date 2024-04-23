Ανεξαρτήτως της έκβασης των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον θα παραμείνει αφοσιωμένη σύμμαχος του ΝΑΤΟ, εκτίμησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η Ουάσινγκτον θα παραμείνει «ισχυρή και αφοσιωμένη» σύμμαχος, είπε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στην Πολωνία.

«Το ΝΑΤΟ καθιστά τις Ηνωμένες Πολιτείες ασφαλέστερες και ισχυρότερες», συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας.

