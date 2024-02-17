Οι ΗΠΑ θα πρέπει να παραδώσουν στην Ουκρανία «όσα υποσχέθηκαν», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, σε μια περίοδο που η αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο έχει μπλοκάρει στο Κογκρέσο.

«Είναι ζωτικής σημασίας και επείγον οι ΗΠΑ να αποφασίσουν πάνω σε σειρά μέτρων για την Ουκρανία, διότι έχει ανάγκη αυτή τη στήριξη», υπογράμμισε ο Στόλτενμπεργκ.

Παράλληλα ο Στόλτενμπεργκ εκτίμησε ότι οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να αποκτήσει δικά της πυρηνικά όπλα, ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ, «δεν βοηθούν», καθώς «απλώς θα υπονομεύσουν το ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που πραγματικά χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ».

Γερμανοί πολιτικοί αναφέρθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο ενδεχόμενο η Ευρώπη να αναπτύξει δικά της πυρηνικά όπλα, ώστε να στηρίζεται λιγότερο στις ΗΠΑ για την άμυνά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.