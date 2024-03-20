Τραμπ: Οι απειλές στο ΝΑΤΟ «είναι τρόπος διαπραγμάτευσης»

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, διαβεβαίωσε πως οι πρόσφατες απειλές του προς τα άλλα κράτη μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού είναι πριν απ’ όλα «τρόπος διαπραγμάτευσης», κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής που προβλήθηκε χθες Τρίτη.

Ο δισεκατομμυριούχος προκάλεσε πανικό στην Ευρώπη όταν απείλησε τον Φεβρουάριο ότι δεν θα εγγυάται πλέον την προστασία των κρατών μελών του NATO έναντι της Ρωσίας αν δεν πληρώνουν όσα τους αναλογούν.

Οι δηλώσεις του επικρίθηκαν έντονα από ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών και τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, τον νυν πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Είναι τρόπος διαπραγμάτευσης», εξήγησε αναφερόμενος στα σχόλια αυτά ο θυελλώδης επιχειρηματίας, σε εμφάνισή του στην εκπομπή του Νάιτζελ Φαράζ, μορφής της βρετανικής άκρας δεξιάς.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί, όχι όμως για τους πάντες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εμφάνισή του στο τηλεοπτικό δίκτυο GB News.

Καυχήθηκε πως χάρη στις επίμαχες δηλώσεις του, γέμισαν τα ταμεία του NATO.

«Άρχισαν να πληρώνουν χάρη σε αυτά τα σχόλια», υποστήριξε, χωρίς να αναφερθεί σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος θα αναμετρηθεί εκ νέου με τον Τζο Μπάιντεν την 5η Νοεμβρίου, προσάπτει συχνά στους συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO ότι δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους ως προς τις στρατιωτικές δαπάνες.

«Μην ξεχνάτε πως αυτό είναι πιο σημαντικό γι’ αυτούς απ’ ό,τι για εμάς, έχουμε έναν ωκεανό που μας χωρίζει από ορισμένα προβλήματα», ανέφερε χθες. «Έναν μεγάλο όμορφο ωκεανό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.