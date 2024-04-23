Ο δήμαρχος του Μπεζιέρ, στη νότια Γαλλία, καθιέρωσε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας για τους κάτω των 13 ετών, ένα μέτρο που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση σε μια πόλη στις γαλλικές Αντίλλες στη μάχη κατά της νεανικής παραβατικότητας, το οποίο εξετάζεται επίσης στη Νίκαια (νοτιοανατολικά).

Ο δήμαρχος, ένας πρώην στενός συνεργάτης της επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης Μαρίν Λεπέν (ακροδεξιά), υπέγραψε χθες διάταγμα που ορίζει ότι «κάθε ανήλικος ηλικίας κάτω των 13 ετών δεν θα μπορεί, χωρίς να συνοδεύεται από έναν ενήλικο, να κυκλοφορεί από τις 23.00 έως τις 06.00 σε δημόσιους δρόμους» σε τρεις «κατά προτεραιότητα συνοικίες», δηλαδή το ιστορικό κέντρο και δύο φτωχές συνοικίες.

«Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άμεσου κινδύνου για τον ίδιο ή κάποιο άλλο πρόσωπο», αυτοί οι ανήλικοι θα μπορούν να «οδηγηθούν στην οικία τους ή στο αστυνομικό τμήμα» από τη δημοτική ή την εθνική αστυνομία, προβλέπει το διάταγμα του δημάρχου Ρομπέρ Μενάρ.

Ο Μενάρ δικαιολογεί την απόφασή του από τον «αυξανόμενο αριθμό των ανηλίκων που αφήνονται στην τύχη τους εν μέσω της νύχτας», όπως και από την επιδείνωση του φαινομένου της «αστικής βίας».

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Μενάρ δεν ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία, όμως επισήμανε πως η εγκληματικότητα των κάτω των 13 ετών συνιστά ένα «τυφλό σημείο» στις στατιστικές μελέτες εξαιτίας της απουσίας ανάληψης νομικής δράσης.

Συνδικαλιστικές ενώσεις και οργανώσεις της αριστεράς διαδηλώνουν σήμερα «ενάντια στις ιδέες της ακροδεξιάς» σε αυτήν την πόλη.

Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή «της εγκληματικότητας και έλλειψης ασφάλειας το 2023», που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2024 από το υπουργείο Εσωτερικών, οι κάτω των 13 ετών αντιπροσωπεύουν το 2% των υπόπτων στις επιθέσεις εναντίον προσώπων (έναντι 36% για τους 30 έως 44 ετών) και 1% για τους υπόπτους για βίαιες κλοπές (έναντι 44% για τους 18 έως 29 ετών).

Το 2018, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ένα παρόμοιο διάταγμα που είχε υπογράψει το 2014 ο Ρομπέρ Μενάρ επισημαίνοντας την απουσία «συγκεκριμένων στοιχείων που πιθανόν στηρίζουν την ύπαρξη συγκεκριμένων κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με τους ανήλικους κάτω των 13 ετών».

Μια απαγόρευση της κυκλοφορίας που αφορά τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών επιβλήθηκε μόλις χθες το βράδυ στο Πουάντ α Πιτρ, την οικονομική πρωτεύουσα της Γουαδελούπης, στις γαλλικές Αντίλλες.

Το μέτρο, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης νεανικής παραβατικότητας, ελήφθη αυτήν τη φορά έπειτα από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν.

Ο δήμαρχος του Πουάντ α Πιτρ, που προέρχεται από τους Οικολόγους Πράσινους, Χαρί Ντιριμέλ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την πόλη του «ανελέητη» στα τέλη Μαρτίου, χαιρέτισε το μέτρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό των ανηλίκων στη διάπραξη αξιόποινων πράξεων αυξήθηκε από το 12% στο 38% σε ένα υπερπόντιο διαμέρισμα που βρίσκεται στο έλεος υψηλής εγκληματικότητας, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Σήμερα, ο δήμαρχος της Νίκαιας (νοτιοανατολικά) Κριστιάν Εστροζί, που τάσσεται στο πλευρό του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε σε δηλώσεις του στο BFMTV ότι «ο δήμαρχος του Μπεζιέρ έχει δίκιο» κι ότι ο ίδιος θα ήθελε να «ανανεώσει» ένα διάταγμα σχετικό με τους ανηλίκους κάτω των 13 ετών, που είχε τεθεί σε ισχύ μεταξύ 2009 και 2020.

Και άλλες πόλεις στη Γαλλία εφάρμοσαν παρόμοια διατάγματα για τους ανήλικους για περιορισμένα χρονικά διαστήματα, όπως το Καν σιρ Μερ (νοτιοανατολικά) που το έκανε το 2004 για τους κάτω των 13 ετών.

Ένα «κύμα εξουσίας» απέναντι στους ανηλίκους αναδείχθηκε σε προτεραιότητα από τον πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ την περασμένη εβδομάδα με την ευκαιρία των 100 πρώτων ημερών του ως επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης.

Έπειτα από σειρά περιστατικών βίαιων επιθέσεων με πρωταγωνιστές νέους, ο Ατάλ κατήγγειλε «τον εθισμό στη βία» εκ μέρους μιας μερίδας της νεολαίας.

«Ο αριθμός των ανηλίκων που εμπλέκονται σε περιστατικά σωματικής βίας έχει διπλασιαστεί, έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός των νέων που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών κι έχει επταπλασιαστεί ο αριθμός των ανηλίκων που εμπλέκονται σε ένοπλες ληστείες σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό», είπε ο Γάλλος πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας μέτρα που αφορούσαν κυρίως το σχολείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

