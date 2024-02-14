Στο Κατάρ αντιπροσωπεία της Χαμάς - Συνομιλίες για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς μεταβαίνει στο Κάιρο για να συναντήσει μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, αφού είχε προηγηθεί η συνάντηση με την ισραηλινή αντιπροσωπεία χθες, όπως δήλωσε πηγή της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επρόκειτο επίσης να μεταβεί στο Κάιρο την Τετάρτη για συνομιλίες με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς είχε συμμετάσχει στις συνομιλίες της Τρίτης με τον Ντέιβιντ Μπαρνέα, επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ του Ισραήλ, οι οποίες σύμφωνα με τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ήταν ως επί το πλείστον «θετικές». Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ως «εποικοδομητικές προς τη σωστή κατεύθυνση».

Οι διαμεσολαβητές διαπραγματεύονται ώστε να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας πριν το Ισραήλ προχωρήσει σε μια ευρεία χερσαία εισβολή στη νότια πόλη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν παγιδευτεί περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Η πιθανότητα για μαζικές απώλειες αμάχων έχει προκαλέσει επείγουσες εκκλήσεις, ακόμη και από στενούς συμμάχους, προς το Ισραήλ να σταματήσει την αποστολή στρατευμάτων στο τελευταίο μεγάλο πληθυσμιακό κέντρο στο οποίο ακόμη δεν διεξάγονται μάχες.

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα υποστηρίξει καμία χερσαία επιχείρηση στη Ράφα χωρίς ένα «αξιόπιστο σχέδιο» για την προστασία των αμάχων.

Η Ράφα είναι το κύριο σημείο εισόδου για τις απαραίτητες προμήθειες βοήθειας και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν προειδοποιήσει για επικείμενη ανθρωπιστική καταστροφή εάν πραγματοποιηθεί η επίθεση. Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο υφυπουργός των Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστικές υποθέσεις και συντονιστής έκτακτης βοήθειας, είπε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση «θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφαγή».



