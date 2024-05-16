Η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο είναι σήμερα σταθερή, αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή», δήλωσε αξιωματούχος νοσοκομείου, μετά τον χθεσινό του τραυματισμό του με σφαίρες σε μια απόπειρα δολοφονίας που αποκάλυψε τον βαθύ πολιτικό διχασμό στη χώρα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σήμερα θα συγκληθεί το συμβούλιο κρατικής ασφάλειας, ενώ το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει από τις 11.00 (τοπική ώρα, 12.00 ώρα Ελλάδας).

Η Μίριαμ Λαπουνίκοβα, διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου F.D. Roosevelt στη Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου εισήχθη ο Φίτσο, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε πεντάωρη χειρουργική επέμβαση, με δύο ομάδες να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από τα πυρά.

«Σε αυτή τη φάση η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί αλλά είναι πραγματικά πολύ σοβαρή, θα είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ δήλωσε ότι οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του Φίτσο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για να διασφαλίσουν την περαιτέρω βελτίωσή της.

«Δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζει να είναι πολύ σοβαρή λόγω της πολυπλοκότητας των τραυμάτων αλλά όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση», δήλωσε ο Κάλινακ.

Το περιστατικό ήταν η πρώτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη εδώ και πάνω από 20 χρόνια και καταδικάστηκε διεθνώς, με πολιτικούς αναλυτές και βουλευτές να δηλώνουν ότι καταδεικνύει το ολοένα και πιο πολωμένο πολιτικό κλίμα σε όλη την ήπειρο.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον 59χρονο Φίτσο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη σλοβακική πόλη Χάντλοβα, τραυματίζοντάς τον βαριά, με τον πρωθυπουργό να υποβάλλεται σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση αργά χθες.

Σλοβακικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης, 71 ετών, είναι πρώην φύλακας ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο, συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών και μέλος της σλοβακικής ένωσης συγγραφέων. Σύμφωνα με το δίκτυο Aktuality.sk, ο γιος του δήλωσε ότι ο πατέρας του κατείχε νομίμως άδεια οπλοφορίας.

Το περιστατικό δημιούργησε ερωτήματα για την οργάνωση της προσωπικής ασφάλειας του Φίτσο, καθώς ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει πέντε φορές σχεδόν εξ επαφής παρόλο που ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από αρκετούς σωματοφύλακες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.