Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περού: 39χρονη νοσοκόμα ευνούχισε τον σύντροφό της στον ύπνο του γιατί νόμιζε ότι την απατούσε

Οι αρχές στην πόλη Chota, στο βόρειο Περού, δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα και ότι η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη υπό εγγύηση για να... φροντίσει το μωρό τους

Περού

Μια Περουβιανή νοσοκόμα και μητέρα ενός τριών μηνών βρέφους κατηγορείται για τον ευνουχισμό του συντρόφου της έπειτα από καυγά για υποτιθέμενη απιστία του.

Η 39χρονη κατηγορείται ότι έκοψε το πέος του φίλου της με ένα κουζινομάχαιρο καθώς εκείνος κοιμόταν, σύμφωνα με τη dailymail.

Η κατηγορούμενη νοσοκόμα, μάλιστα τον μετέφερε η ίδια τραυματισμένο στο νοσοκομείο όπου εργάζονται και οι δύο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές στην πόλη Chota, στο βόρειο Περού, δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα και ότι η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη υπό εγγύηση για να φροντίσει το μωρό τους.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για να προσδιορίσουμε το κίνητρο και τις συνθήκες των γεγονότων», είπε η Νταρίνκα Λόσιο, εισαγγελέας για την επίθεση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές αναφορές, ανέφεραν ότι η φερόμενη ως δράστης μάλωνε με τον σύντροφό της αφού επέστρεψε στο σπίτι μεθυσμένος, πιστεύοντας ότι ήταν άπιστος. Στη συνέχεια, φέρεται να του επιτέθηκε με λύσσα, αφού τον πήρε ο ύπνος.

«Είχε τραυματικό ακρωτηριασμό, του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και θα λάβει ψυχιατρική υποστήριξη», είπε μια ιατρική πηγή. «Είμαστε εξοργισμένοι, θέλουμε δικαιοσύνη. Το πέος του ανιψιού μου κόπηκε», είπε ο θείος του άνδρα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Περού νοσοκόμα Επίθεση ακρωτηριασμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark