Μια Περουβιανή νοσοκόμα και μητέρα ενός τριών μηνών βρέφους κατηγορείται για τον ευνουχισμό του συντρόφου της έπειτα από καυγά για υποτιθέμενη απιστία του.

Η 39χρονη κατηγορείται ότι έκοψε το πέος του φίλου της με ένα κουζινομάχαιρο καθώς εκείνος κοιμόταν, σύμφωνα με τη dailymail.

Η κατηγορούμενη νοσοκόμα, μάλιστα τον μετέφερε η ίδια τραυματισμένο στο νοσοκομείο όπου εργάζονται και οι δύο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές στην πόλη Chota, στο βόρειο Περού, δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα και ότι η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη υπό εγγύηση για να φροντίσει το μωρό τους.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για να προσδιορίσουμε το κίνητρο και τις συνθήκες των γεγονότων», είπε η Νταρίνκα Λόσιο, εισαγγελέας για την επίθεση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές αναφορές, ανέφεραν ότι η φερόμενη ως δράστης μάλωνε με τον σύντροφό της αφού επέστρεψε στο σπίτι μεθυσμένος, πιστεύοντας ότι ήταν άπιστος. Στη συνέχεια, φέρεται να του επιτέθηκε με λύσσα, αφού τον πήρε ο ύπνος.

«Είχε τραυματικό ακρωτηριασμό, του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και θα λάβει ψυχιατρική υποστήριξη», είπε μια ιατρική πηγή. «Είμαστε εξοργισμένοι, θέλουμε δικαιοσύνη. Το πέος του ανιψιού μου κόπηκε», είπε ο θείος του άνδρα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.