Οι διαπραγματευτές που συναντήθηκαν χθες Τρίτη στο Κάιρο δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την κήρυξη ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, πάντως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών και ισραηλινών ΜΜΕ, με φόντο την επαπειλούμενη ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, ύστατο καταφύγιο περίπου 1,5 εκατ. εκτοπισμένων από τη Γάζα.

Οι αντιπροσωπείες του Κατάρ, της Αιγύπτου, των ΗΠΑ και του Ισραήλ συμφώνησαν οι συνομιλίες να παραταθούν για ακόμη τρεις ημέρες, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγή της στην αιγυπτιακή κυβέρνηση. Θα συνεχιστούν σε χαμηλότερο επίπεδο, κατά το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα Times of Israel έκανε επίσης λόγο περί παράτασης των συνομιλιών.

Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ, στην οποία συμμετείχαν οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Νταβίντ Μπαρνέα της Μοσάντ και ο Ρονέν Μπαρ της Σιν Μπετ, επέστρεψε στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, που επικαλέστηκε πηγή της στο γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Αίγυπτος, που παραδοσιακά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, υποδέχθηκε χθες τους διευθυντές των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και τον επικεφαλής της κυβέρνησης του Κατάρ, για συνομιλίες σχετικά με την κήρυξη νέας ανακωχής, που θα επέτρεπε την απελευθέρωση ομήρων στα χέρια μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, τον αρχηγό της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Άμπντελ Ραχμάν αλ Θάνι και αιγύπτιους αξιωματούχους ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των «τριών προσεχών ημερών», μετέδωσε επίσης νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, που θεωρείται γενικά πως έχει δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, επικαλούμενο «ανώτερο αιγύπτιο αξιωματούχο».

Χθες μέλη οικογενειών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζοντας την πίεση την κυβέρνηση να κάνει το παν για να απελευθερωθούν, κάλεσαν την ισραηλινή αντιπροσωπεία να μην επιστρέψει παρά μόνο αφού έχει κλείσει συμφωνία «για να επαναπατριστούν όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί».

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια της Χαμάς 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι -ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωνε την περασμένη εβδομάδα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί-, από τους περίπου 250 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου.

Ανακωχή μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο επέτρεψε την απελευθέρωση 100 και πλέον ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 240 Παλαιστινίων που βρίσκονταν σε φυλακές του Ισραήλ.

Εκτοπισμένοι

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το «τελευταίο οχυρό» της Χαμάς.

Κάπου 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι, με άλλα λόγια ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας, έχουν παγιδευτεί στην πόλη πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου πήγαν για να σωθούν από τον πόλεμο που μαίνεται επί τέσσερις και πλέον μήνες.

«Εκτοπιστήκαμε από την πόλη της Γάζας προς τον νότιο, κατόπιν ξανά προς τη Ράφα», αφηγήθηκε η Άλαμ Αμπού Ασί. «Αν μου πουν να γυρίσω στην πόλη της Γάζας, δεν θα το κάνω παρά μόνο αν είναι ασφαλές», πρόσθεσε. «Αν όχι, προτιμώ να πεθάνω εδώ που είμαι. Πεθαίνει ήδη κόσμος από την πείνα εκεί πέρα».

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράδα μπορεί να οδηγήσουν σε σφαγή», προειδοποίησε χθες ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, καλώντας το Ισραήλ να μη «συνεχίσει να αγνοεί» τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εξαπέλυσαν άνευ προηγουμένου έφοδο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίζεται πως θα «εξαλείψει» τη Χαμάς και θα απελευθερώσει «όλους» τους ομήρους, διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο στις οποίες έχουν σκοτωθεί ως τώρα τουλάχιστον 28.473 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Νεκρό ή ζωντανό»

Ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε χθες βίντεο που κατ’ αυτόν εικονίζει τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, τον Γιαχία Σινουάρ, σε υπόγεια σήραγγα τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου.

Η «καταδίωξη» του φερόμενου ως εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου «δεν θα σταματήσει μέχρι να τον πιάσουμε, νεκρό ή ζωντανό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί.

Παρά τις προειδοποιήσεις και τις πιέσεις σε διεθνές επίπεδο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει «τη στρατιωτική πίεση» μέχρι την «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς και την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων. Διαβεβαίωσε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο την Κυριακή πως το Ισραήλ θα προσφέρει στους αμάχους «ασφαλή διέλευση» για να φύγουν από τη Ράφα — χωρίς να ξεκαθαρίσει προς ποια κατεύθυνση.

Οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, επιμένουν πως εναντιώνονται σε επιχείρηση ευρείας κλίμακας χωρίς λύση για τους άμαχους. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αξίωσε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «αξιόπιστο» σχέδιο για την προστασία τους.

Η Κίνα κάλεσε εξάλλου χθες το Ισραήλ να σταματήσει «το ταχύτερο» τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα.

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί ασφαλή διέλευση για την προστασία στη Ράφα.

Δυο παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι του Αλ Τζαζίρα τραυματίστηκαν σοβαρά σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη χθες, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τους ηγέτες που έχουν επικρίνει εντονότερα το Ισραήλ από την έναρξη των επιχειρήσεών του στη Λωρίδα της Γάζας, θα βρίσκεται σήμερα στο Κάιρο, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στο Κάιρο έπειτα από μια δεκαετία εντάσεων.

Εξήγησε πως το ταξίδι αυτό, που συμπεριέλαβε σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει σκοπό να βοηθήσει να «σταματήσει η αιματοχυσία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, το Ισραήλ πρότεινε τη δημιουργία 15 καταυλισμών, ο καθένας από τους οποίους θα αποτελείται από περίπου 25.000 σκηνές, στο νοτιοδυτικό τμήμα του μικρού, πολιορκημένου θυλάκου, για να μεταφερθούν εκεί άμαχοι από τη Ράφα, υπ’ ευθύνη του Καΐρου.

Η Ράφα είναι εξάλλου η βασική πύλη της βοήθειας που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, παρότι η ποσότητά της είναι ανεπαρκής για να καλυφθεί ο ωκεανός αναγκών του πληθυσμού, που πλέον απειλείται, όπως προειδοποιεί το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ, από «λιμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

