Ισραηλινοί επιζήσαντες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και συγγενείς των θυμάτων εντείνουν τις προσπάθειές τους για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τα εγκλήματα της Χαμάς, στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιθέσεις και για την απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα.

"Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα δράσει και ότι η ελευθερία τους θα εμποδιστεί", λέει ο Ούντι Γκόρεν, ξάδελφος του 41χρονου Ταλ Χαΐμι, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου, αναφερόμενος στους επικεφαλής της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Αργότερα ανακοινώθηκε ότι ο Χαΐμι είναι νεκρός, αλλά το πτώμα του εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα.

Ισραηλινοί επιζήσαντες της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και οικογένειες θυμάτων επιδιώκουν να εκδώσει το ΔΠΔ ένταλμα σύλληψης εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς.

"Θέλουμε να...διασφαλίσουμε ότι οι ηγέτες της Χαμάς θα συλληφθούν ή ότι δεν θα μπορούν να φύγουν πλέον από το Κατάρ και ότι έτσι θα τους ασκηθεί πίεση να απελευθερώσουν τους ομήρους", είπε ο Γκόρεν μιλώντας από το αεροδρόμιο του Ισραήλ Μπεν Γκουριόν.

Ο Γκόρεν είναι ένας από τα περίπου 100 μέλη οικογενειών ομήρων και επιζώντων που ετοιμάζονται να μεταβούν στην έδρα του Δικαστηρίου στη Χάγη.

Το Ισραήλ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του. Αλλά ο εισαγγελέας Καρίμ Χαν έχει δηλώσει ότι το δικαστήριό του έχει δικαιοδοσία επί οποιουδήποτε εγκλήματος πολέμου διαπράξει η Χαμάς στο Ισραήλ και οι Ισραηλινοί στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ομάδα αυτή των 100 ατόμων θα καταθέσει την τελευταία από μια σειρά προσφυγών με βάση το Άρθρο 15 του Καταστατικού της Ρώμης για λογαριασμό των ισραηλινών θυμάτων.

Αυτές οι νομικές προσφυγές αποσκοπούν στο να παράσχουν πληροφορίες στην εισαγγελία και εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να ενεργήσει το ΔΠΔ κατά των ηγετών της Χαμάς.

Ως μια ένδειξη ότι η έρευνα του ΔΠΔ για την 7η Οκτωβρίου προχωράει, η δικηγόρος Γιάελ Βίας Γκβίρσμαν, η οποία εκπροσωπεί μια άλλη ομάδα ισραηλινών θυμάτων, είπε στο Reuters ότι μερικοί από τους πελάτες της έδωσαν καταθέσεις απευθείας προς τους ερευνητές του ΔΠΔ στη Χάγη την περασμένη εβδομάδα.

"Ήταν ένα σημαντικό επόμενο βήμα για την έρευνα. Οι ερευνητές κάθισαν κάτω μαζί με τα θύματα για πολλές ώρες και άκουσαν τις προσωπικές μαρτυρίες σημαντικών μαρτύρων για πολλές σκηνές εγκλημάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου", είπε η Βίας Γκβίρσμαν, η οποία εκπροσωπεί 200 ισραηλινά θύματα από 42 διαφορετικές οικογένειες στο ΔΠΔ.

Η υπόθεση στο ΔΠΔ είναι ξεχωριστή από την υπόθεση γενοκτονίας που ξεκίνησε κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο επίσης εδρεύει στη Χάγη.

Το Διεθνές Δικαστήριο είναι ένα όργανο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο χειρίζεται διαμάχες μεταξύ κρατών, ενώ το ΔΠΔ είναι ένα ποινικό δικαστήριο που ιδρύθηκε με βάση συνθήκη και επικεντρώνεται στην ατομική ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.

Τα Παλαιστινιακά Εδάφη εντάχθηκαν ως μέλη του ΔΠΔ το 2015, το οποίο παρέχει τη δικαιοδοσία στο δικαστήριο για θηριωδίες που διαπράχθηκαν από οποιονδήποτε σε αυτό το έδαφος και από Παλαιστίνιους σε ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

