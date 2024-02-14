Οι αυξανόμενες πολιτικές και φυλετικές διώξεις στη γενέτειρά του, τη Μαυριτανία, ώθησαν τον Μπάρι να φύγει. Αποφάσισε να πάει στις ΗΠΑ διασχίζοντας τον Ιούλιο τα σύνορα με το Μεξικό, όπως κάνουν πολλοί Αφρικανοί.

Προτού αναχωρήσει είχε αναζητήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβουλές για την παράτυπη μετανάστευση και γρήγορα συνειδητοποίησε ότι ο επικίνδυνος διάπλους της Μεσογείου προς την Ευρώπη δεν ήταν η μόνη επιλογή που είχε.

Το ταξίδι του Μπάρι – που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό του-- είναι ενδεικτικό μιας νέας πραγματικότητας: τα νότια σύνορα των ΗΠΑ αποτελούν πύλη εισόδου για αιτούντες άσυλο από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από τη Λατινική Αμερική.

Όπως ο Μπάρι, το 1,3 εκατομμύριο από τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που διέσχισαν τα μεξικανικά σύνορα το 2023 προέρχονται από άλλες χώρες εκτός του Μεξικού, της Ονδούρας, της Γουατεμάλας και του Σαλβαδόρ, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία φύλαξης συνόρων.

Αύξηση 234% σε σχέση με το 2021.

Ο αριθμός των Αφρικανών που διέσχισαν τα σύνορα αυτά αυξήθηκε κατά 346% σε ετήσια βάση, με 58.000 διελεύσεις το 2023, ενώ το 2022 είχαν καταγραφεί μόλις 13.000 .

«Ένας άλλος δρόμος»

Για να φτάσουν οι μετανάστες στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού οι δρόμοι είναι τόσοι όσες οι χώρες από τις οποίες αναχωρούν: ο Μπάρι πήγε πρώτα στην Τουρκία, μετά στη Λατινική Αμερική και μετά πήρε τον δρόμο προς βορρά.

«Δήθεν νόμιμες ταξιδιωτικές υπηρεσίες» στη Δυτική Αφρική ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις μεταναστευτικές οδούς, που αλλάζουν συνεχώς, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής υπηρεσίας συνόρων.

Τον Νοέμβριο η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις σε Μεξικανό που ήταν γνωστό ότι μετέφερε με αεροπλάνο Κουβανούς και Αϊτινούς στη Νικαράγουα, μια χώρα η χαλαρή πολιτική της οποίας στην έκδοση βίζας την έχει αναγάγει σε βασική επιλογή των μεταναστών που επιθυμούν να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να κλείσουν τις οδούς που περνούν από τη Σαχάρα και τη Μεσόγειο είναι πιθανό να ώθησαν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να στραφούν στην Αμερική, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές.

«Βλέπετε πώς περιπολούν αυτή την περιοχή. Τώρα οι άνθρωποι παίρνουν άλλον δρόμο», δήλωσε ο Νταούντα Σέσαϊ, διευθυντής του εθνικού δικτύου της αμερικανικής οργάνωσης African Communities Together.

Στο Κολόμπους, την πρωτεύουσα της πολιτείας Οχάιο των ΗΠΑ, υπάρχει κοινότητα Μαυριτανών εδώ και δύο δεκαετίες.

Όμως ο αριθμός τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί λόγω των νέων αφίξεων, περνώντας από τις 4.000 στις 7.000 με 8.000, σύμφωνα με την Ουλέιγ Τιάμ, πρόεδρο ενός μαυριτανικού δικτύου για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία ζει στο Κολόμπους.

Η 42χρονη Τιάμ δηλώνει ότι ξυπνά συχνά το πρωί έχοντας λάβει έως και 25 φωνητικά μηνύματα στο WhatsApp με τα οποία της ζητούν συμβουλές για τη μετανάστευση.

Το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ: η πολιτεία του Τέξας και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο των συνόρων, ενώ το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επισείει τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης όποτε βρει ευκαιρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.