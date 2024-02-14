Στόλτενμπεργκ: 18 χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ θα επιτύχουν το 2024 τον στόχο του 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες

O Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στολτενμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα ότι 18 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα επιτύχουν το 2024 το στόχο του 2% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες.

«Φέτος αναμένω ότι 18 χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα δαπανήσουν το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα», δήλωσε ο Γ. Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλλες, ενόψει του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών 'Αμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Είναι ένα ρεκόρ» και μια «σημαντική αύξηση» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι το 2014 μόνο τρεις χώρες πληρούσαν το στόχο του 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες. Τόνισε, επίσης, ότι το 2024 οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν συνολικά σε άμυνα 380 δισεκατομμύρια δολάρια. «Είναι μια πραγματική πρόοδος αυτή που δείχνει ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι δαπανούν περισσότερα» συνέχισε ο Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάποιες χώρες απέχουν από το στόχο του 2% που είναι το ελάχιστο όριο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Γ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι «δεν θα πρέπει να υπονομεύουμε την αξιοπιστία της αντίδρασης του ΝΑΤΟ». Αυτό, τόνισε, είναι κάτι το οποίο ισχύει για την αξιοπιστία μας, αλλά και για το πώς επικοινωνούμε, «διότι η αποτροπή είναι στο μυαλό των αντιπάλων μας και δεν θα πρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο για λανθασμένους υπολογισμούς και παρεξηγήσεις στη Μόσχα σχετικά με την ετοιμότητά μας και τη δέσμευσή μας να προστατεύσουμε τους συμμάχους μας». Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι για να αποτρέψουμε τη σύγκρουση και όχι για να την προκαλέσουμε, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

