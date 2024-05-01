Της Αθηνάς Παπακώστα

Σε μία ευαίσθητη στιγμή όπου ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να τινάξει στον αέρα τις εν εξελίξει συνομιλίες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι ενόσω Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος και Κατάρ παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για αποδοχή εκ μέρους της Χαμάς της πρότασης για συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με νέες του δηλώσεις απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Έπειτα από συνάντησή του με οικογένειες ομήρων, το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα εισβάλει στη Ράφα, είτε η Χαμάς συμφωνήσει, είτε δεν συμφωνήσει στην τελευταία πρόταση του Ισραήλ για εκεχειρία.

«Το να σταματήσουμε τον πόλεμο προτού πετύχουμε όλους μας τους στόχους είναι εκτός συζήτησης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσθέτοντας, χαρακτηριστικά, ότι «θα εισβάλουμε στη Ράφα και θα εξουδετερώσουμε τις ταξιαρχίες της Χαμάς σε αυτή, με ή χωρίς συμφωνία, προκειμένου να πετύχουμε ολοκληρωτική νίκη».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, έχει, επανειλημμένως, τονίσει προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι μία χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στη Ράφα είναι κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, με τις τελευταίες του δηλώσεις ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει έτοιμος να την περάσει.

Χθες, Μεγάλη Τρίτη, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε ότι μία επίθεση στη Ράφα θα αποτελούσε «σημαντική κλιμάκωση» καλώντας όλους «όσοι έχουν επιρροή στο Ισραήλ να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να την αποτρέψουν».

Σήμερα, νωρίς το πρωί, ο υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ήδη κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να αποδεχτεί «χωρίς άλλες καθυστερήσεις» και «χωρίς άλλες δικαιολογίες» την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς εξετάζει, ακόμη, εάν θα αποδεχθεί την αντιπρόταση του Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία της έχει πλέον αποχωρήσει από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα προκειμένου να ενημερώσει τους ανώτερους αξιωματούχους της παλαιστινιακής, ισλαμιστικής οργάνωσης. Αραβικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Χαμάς θα επανέλθει έως σήμερα, Τετάρτη, στους μεσολαβητές με νεότερα σε ό,τι αφορά στην απάντησή της.

Από την πλευρά του το Ισραήλ, μέσω αξιωματούχου, ο οποίος δεν κατονομάζεται ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Τελ Αβίβ θα περιμένει πρώτα την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης και στη συνέχεια θα εξετάσει εάν κι εφόσον θα ανάψει πράσινο για την αναχώρηση της ισραηλινής αποστολής προς το Κάιρο.

Σύμφωνα με τις, έως τώρα, πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός για έως και 40 ημέρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων κρατούμενων, ενώ θα επιτρέψει και στις οικογένειες των εκτοπισμένων να επιστρέψουν πίσω στις εστίες τους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα δε με αναφορές στη συμφωνία φέρεται να γίνεται λόγος για ένα επιπλέον στάδιο το οποίο αφορά σε μία «περίοδο διαρκούς ηρεμίας» ως απάντηση στο διαρκές αίτημα της Χαμάς για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Όπως έχει αναφέρει το Ισραήλ, από τη Χαμάς εξακολουθούν να κρατούνται 133 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 30 θεωρούνται νεκροί.

