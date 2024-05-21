Τα τελευταία των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μετέφεραν στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 οι Νίκος Ζέρβας και Γιώργος Πετρίδης αντίστοιχα, λίγα 24ωρα πριν το Final Four της φετινής Ευρωλίγκας.

Αρχικά, ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» ανέφερε ότι η ομάδα του Πειραιά θα έχει στο πλευρό της 4.500 με 5.000 φίλους της στο Βερολίνο, έναν αριθμό που δεν είχαν υπολογίσει στον Ολυμπιακό. Από ‘κει και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ενώ τόνισε πως στον προσεχή ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να έχει σε καλή ημέρα τους Άλεκ Πίτερς και Αϊζάια Κάναν ή τουλάχιστον τον έναν από τους δύο.

Από την άλλη, ο ρεπόρτερ των «πράσινων» εκτιμά ότι στη γερμανική πρωτεύουσα θα είναι περίπου 2.500 με 3.000 φίλοι της ομάδας. Επίσης και ο Εργκίν Αταμάν είναι στην ευχάριστη θέση να διαθέτει όλους τους παίκτες του, ενώ το εξίσου σημαντικό είναι ότι οι Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προπονούνται σε φουλ τις τελευταίες ημέρες.

Αναφορικά με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρ εκτιμά ότι ο Τζέριαν Γκραντ θα «χρεωθεί» να περιορίσει τον Σκότι Γουίλμπεκιν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό και τη δράση του Νάιτζελ Χέιζ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.