Σπασμένος βρέθηκε ο τάφος του Κώστα Βουτσά στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους συγγενείς του αείμνηστου ηθοποιού.

Πλάνα από τις ζημιές προβλήθηκαν από πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ενώ – σύμφωνα με πληροφορίες – οι ζημιές προκλήθηκαν να έχουν προκληθεί μετά από διεργασίες εκταφής που έγιναν δίπλα από τον τάφο του Κώστα Βουτσά.

Η αδερφή του ηθοποιού, Νίτσα Σταματοπούλου, εμφανίστηκε αναστατωμένη για το τι συνέβη. «Ήταν ιεροσυλία αυτό που έγινε, είναι δυνατόν να σπας τον τάφο ενός ανθρώπου, όποιος κι αν είναι αυτός» είπε, μεταξύ άλλων.

Σοκαρισμένη είναι και η πρώην σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού, Εύη Καραγιάννη.

«Είμαι ειλικρινά σοκαρισμένη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό και πώς έγινε, αν το γνωρίζουν. Άμεσα θα επικοινωνήσω με το Κοιμητήριο των Αθηνών για να πάρω πληροφορίες. Βρίσκομαι στην Καβάλα, είχε καιρό να πάω στο μνήμα. Σε λίγες ημέρες θα βρεθώ εκεί για το μνημόσυνό του, όπου μνημόσυνο κάνω και εδώ στην Καβάλα κάθε χρόνο. Πρέπει να μάθουμε οπωσδήποτε τι έχει συμβεί» είπε αρχικά η Εύη Καραγιάννη.

Και συνέχισε: «Το τρομερό είναι ότι εχθές το βράδυ τον έβλεπα στο όνειρό μου και πάντοτε μου δίνει μηνύματα. Τον βλέπω πάρα πολύ συχνά και μου δίνει μηνύματα. Εχθές το βράδυ τον έβλεπα και σήμερα ακούω και μαθαίνω αυτό το πράγμα. Είναι βεβήλωση μεγάλη».

Πηγή: skai.gr

