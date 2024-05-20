Οι ηγέτες σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα ​​από αυτήν εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Ιρανού Προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και οκτώ άλλων σε συντριβή ελικοπτέρου την Κυριακή. Στους νεκρούς περιλαμβάνεται και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Τουρκία

Η Τουρκία "συναισθάνεται τον πόνο του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού", δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

"Δυστυχώς η είδηση που ήρθε από το Ιράν μας προκάλεσε βαθιά θλίψη", πρόσθεσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

"Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα, ήμασταν σε επαφή με τις ιρανικές αρχές και κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε στις προσπάθειες (διάσωσης). Οι σχετικοί θεσμοί, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Άμυνάς μας και η αρχή (αντιμετώπισης) καταστροφών AFAD έκαναν το καλύτερο δυνατό, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις", πρόσθεσε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ.

Χεζμπολάχ-Συρία

Τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών κήρυξε σήμερα ο Λίβανος μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες.

Η σιιτική ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της σε ανακοίνωσή της.

Στη Συρία, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ εξέφρασε κι εκείνος με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του προς το Ιράν διακηρύσσοντας την «αλληλεγγύη» του προς την Τεχεράνη, η οποία τον στηρίζει από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα του.

«Η Συρία στέκεται αλληλέγγυα προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (..)», δήλωσε ο πρόεδρος Άσαντ στο μήνυμά του προς τις ιρανικές αρχές.

«Εργαστήκαμε με τον εκλιπόντα πρόεδρο για να διασφαλίσουμε ότι οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Συρίας και Ιράν παρέμειναν πάντα σε ευημερία», πρόσθεσε.

Ο Ραϊσί, ένας σκληροπυρηνικός πολιτικός που θεωρείτο επί μακρόν πιθανός διάδοχος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με ελικόπτερο, σε ορεινή περιοχή κοντά στο σύνορο με το Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι και μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμίρ Αμπντολαχιάν μαζί με επτά άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος χάθηκε χθες, Κυριακή, από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη. Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού.

Ιράν

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί έστειλε «συλλυπητήριο μήνυμα για το μαρτύριο» του Ραΐσι, του υπουργού Εξωτερικών και των άλλων επιβατών και του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή.

Αίγυπτος

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του προς το Ιράν για τον θάνατο του προέδρου της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Χοσέιν Αμίρ-Αμπντολαχιάν σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

«Η Αίγυπτος θρηνεί, με μεγάλη θλίψη και βαθύ πόνο, για τον πρόεδρο και τον ανώτατο διπλωματικό αξιωματούχο του Ιράν, οι οποίοι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε ένα θλιβερό δυστύχημα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η προεδρία.

Ο πρόεδρος Σίσι, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια προσέγγιση με το Ιράν τα τελευταία χρόνια, εξέφρασε «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη συμπάθειά του» προς τον ιρανικό λαό.

Υπογράμμισε επίσης την «αλληλεγγύη του Καΐρου απέναντι στους ιρανούς ηγέτες και τον λαό μπροστά σε αυτή τη φοβερή απώλεια».

Επηρεασμένες από μια περιφερειακή τάση προς αποκλιμάκωση, που φαίνεται από την αιφνιδιαστική προσέγγιση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν πέρυσι, η Τεχεράνη και το Κάιρο προσπάθησαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις μετά από χρόνια ψυχρότητας.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι διπλωματικές ανταλλαγές επισκέψεων και οι πρόεδροί τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο.

​

Ινδία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι έγραψε στο X: "Βαθιά λυπημένος και συγκλονισμένος από τον τραγικό θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί, προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Θα θυμόμαστε πάντα τη συμβολή του στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ινδίας-Ιράν. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό του Ιράν, η Ινδία στέκεται στο πλευρό του Ιράν σε αυτή την περίοδο πένθους».

Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Seyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran.… — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2024

Ιράκ

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Mohammed Shia' Al Sudani εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια και συμπόνοια» στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και την κυβέρνησή του σε μια ανάρτηση στο X. «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αδελφό ιρανικό λαό και τους αδελφούς μας αξιωματούχους στην Ισλαμική Δημοκρατία σε αυτή την οδυνηρή τραγωδία».

Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι «το Πακιστάν θα τηρήσει ημέρα πένθους και η σημαία θα κυματίζει πιο χαμηλά ως ένδειξη σεβασμού προς τον Πρόεδρο Ραΐσι και τους συντρόφους του και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το αδελφικό Ιράν».

Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος από τα τρομερά νέα της ευαίσθητης σωματικής απώλειας του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Ο Μαδούρο είπε: «Από τα εδάφη της Μπολιβαρίας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ευχόμαστε θεϊκή παρηγοριά για μια τόσο ευαίσθητη απώλεια».

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα-Κατάρ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

Το Αμπού Ντάμπι, που ανανέωσε τους δεσμούς του με την Τεχεράνη έπειτα από χρόνια έντασης, δήλωσε «αλληλέγγυο με το Ιράν αυτούς τους δύσκολους καιρούς», όπως επεσήμανε ο πρόεδρος των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ.

«Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό του Ιράν μετά τον θάνατο του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και των ατόμων που τους συνόδευαν έπειτα από τραγικό δυστύχημα», έγραψε στο Χ.

Επίσης στην ίδια πλατφόρμα ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι χαρακτήρισε την είδηση«θλιβερή» και εξέφρασε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία έχουν εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις με το Ιράν και υποστηρίζουν διαφορετικά στρατόπεδα σε περιφερειακές συρράξεις.

Οι σχέσεις μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνη εξομαλύνθηκαν τον Μάρτιο του 2023 έπειτα από επτά χρόνια ρήξης, με το Ιράν να αυξάνει έκτοτε τις ενδείξεις προσέγγισης τόσο με τη Σαουδική Αραβία όσο και με άλλες χώρες του Κόλπου.

Τον Ιούνιο ο Αμιραμπντολαχιάν είχε επισκεφθεί τα Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν στο πλαίσιο περιφερειακής περιοδείας με στόχο να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με τα κράτη του Κόλπου.

Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, χαιρετίζοντας έναν πραγματικό πατριώτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και έναν αξιόπιστο φίλο της Μόσχας.

"Στη Ρωσία ο πρόεδρος του Ιράν Ε. Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χ. Αμιραμπντολαχιάν ήταν γνωστοί, αξιόπιστοι φίλοι της χώρας μας", δήλωσε ο Λαβρόφ.

"Ο ρόλος τους στην ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς ρωσοϊρανικής συνεργασίας και πιστής σχέσης είναι ανεκτίμητος", πρόσθεσε. "Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, καθώς και σε όλον τον φίλο λαό του Ιράν. Οι σκέψεις και η καρδιά μας είναι μαζί σας αυτή τη θλιβερή στιγμή", κατέληξε ο Λαβρόφ.

Στο μεταξύ και η πρεσβεία της Ρωσίας στην Τεχεράνη εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου.

Πούτιν για Ραϊσί

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ για τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί και δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν πραγματικό φίλο της Ρωσίας.

«Παρακαλώ, δεχθείτε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου αναφορικά με τη μεγάλη τραγωδία που έπληξε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμά του προς τον Χαμενεΐ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Σαγιέντ Εμπραχίμ Ραϊσί ήταν ένας εξαίρετος πολιτικός, του οποίου ολόκληρη η ζωή ήταν αφιερωμένη στο να υπηρετεί την Πατρίδα», δήλωσε ο Πούτιν στο τηλεγράφημά του.

«Ως πραγματικός φίλος της Ρωσίας, είχε μια ανεκτίμητη προσωπική συνεισφορά στην ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να τις οδηγήσει στο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Κίνα

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε σήμερα "τραγικό" και "μεγάλη απώλεια για τον ιρανικό λαό" τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι (...) ο τραγικός θάνατός του είναι μεγάλη απώλεια για τον ιρανικό λαό και ότι ο κινεζικός λαός έχασε έναν καλό φίλο", δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ουάνγκ Ουενμπίν σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

