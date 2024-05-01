Λογαριασμός
«Έφοδος» της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο Κολούμπια - Συνέλαβε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές - Βίντεο

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό

Police - Columbia

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επενέβη το βράδυ της Τρίτης (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων είχαν κλειστεί στο κτίριο.

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ Κολούμπια Παλαιστίνη διαδηλωτές
