Αγωνίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, που φυλακίστηκε στη Σαουδική Αραβία για πάνω από δύο χρόνια, καταδικάστηκε να εκτίσει 11 χρόνια έπειτα από δίωξη σε βάρος της για «τρομοκρατία», κατήγγειλαν χθες Τρίτη δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις.

🚨 Saudi activist Manahel al-Otaibi has been sentenced to 11 years in prison.



As seen in this interview, she believed she could express her views and wear what she liked on the basis of the Crown Prince's declarations, but has been sentenced for exercising these exact freedoms. pic.twitter.com/ahCkbk35lI April 30, 2024

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και την ALQST, με έδρα το Λονδίνο, η Μανάχελ αλ Οτάιμπι, 29 ετών, καταδικάστηκε την 9η Ιανουαρίου να εκτίσει ενδεκαετή κάθειρξη κατά τη διάρκεια δίκης που διεξήχθη «μυστικά».

Η ετυμηγορία δεν αποκαλύφθηκε παρά εβδομάδες αργότερα, «στην επίσημη απάντηση της σαουδαραβικής κυβέρνησης στο αίτημα για ενημέρωση που υπέβαλαν ειδικοί εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών για την υπόθεσή της», ανέφεραν οι δυο ΜΚΟ σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Οι κατηγορίες σε βάρος της «αφορούν αποκλειστικά τις ενδυματολογικές επιλογές της και την έκφραση των απόψεών της στο διαδίκτυο, ιδίως το γεγονός ότι είχε καλέσει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να τερματιστεί το σύστημα της κηδεμονίας από άνδρες στη Σαουδική Αραβία», τονίζεται στο κείμενο.

Της ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη διότι δημοσιοποίησε βίντεο στα οποία «φόραγε ‘άσεμνα ενδύματα’ και πήγε ‘σε καταστήματα χωρίς να φοράει την αμπάγια’», παραδοσιακό μακρύ φόρεμα που καλύπτει όλο το σώμα.

Η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας στον ΟΗΕ, που φέρει ημερομηνία 24η Ιανουαρίου και συμβουλεύτηκε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο, αναφέρει ότι η κυρία Οτάιμπι «καταδικάστηκε για παραβάσεις της νομοθεσίας για την τρομοκρατία» που δεν έχουν «καμιά σχέση με την άσκηση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης ή δημοσιεύσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης».

«Σοκαρισμένη»

Το έγγραφο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τις «τρομοκρατικές» δραστηριότητες για τις οποίες κάνει λόγο.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε πως δεν θα σχολιάσει προς το παρόν.

Τον Φεβρουάριο, η Αμνηστία είχε καταγγείλει την «εξαναγκαστική εξαφάνιση» της κυρίας Οτάιμπι, η επαφή της οποίας με την οικογένειά της χάθηκε από τον Νοέμβριο του 2023 ως τα μέσα Απριλίου.

Η μεγαλύτερη αδελφή της, η Φοζ αλ Οτάιμπι, που έχει 2,5 εκατ. ακολούθους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Snapchat, «αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες, αλλά διέφυγε από τη Σαουδική Αραβία εξαιτίας του φόβου πως θα συλλαμβανόταν αφού κλήθηκε για να υποβληθεί σε ανάκριση το 2022», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Η αδελφή της τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τρίτη πως η οικογένεια δεν έμαθε πως η Μανάχελ καταδικάστηκε να εκτίσει 11 χρόνια κάθειρξης παρά μέσω της απάντησης των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στον ΟΗΕ.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη», πρόσθεσε.

«Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους τη Μανάχελ αλ Οτάιμπι κι όλα τα πρόσωπα που είναι φυλακισμένα στο βασίλειο επειδή άσκησαν ειρηνικά ανθρώπινα δικαιώματά τους», τόνισε η Λίνα αλ Χαθλούλ, στέλεχος της ALQST.

Η Σαουδική Αραβία είναι ταυτισμένη για δεκαετίες με την καταπίεση των γυναικών.

Αν και κάποιοι περιορισμοί, όπως η απαγόρευση της οδήγησης κι η υποχρέωση να φορούν αμπάγια, έχουν πλέον αρθεί, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν πως νόμος του 2022 εξακολουθεί να προβλέπει πολλές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στο βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.