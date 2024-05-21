Νέο μήνυμα προς τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας, ότι «αν επιμείνουν να αμφισβητούν τον πυρήνα της Συμφωνίας, για την ονομασία της χώρας τους, τότε ο ευρωπαικός δρόμος τους θα παραμείνει κλειστός», έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Φλώρινα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη γειτονική χώρα.

"«Βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Φλώρινα, στα σύνορα της πατρίδας μας, και πρέπει να σας πω ότι είμαι αρκετά δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι οι βόρειοι γείτονες μας επέλεξαν σε αυτή τη συγκυρία να γυρίσουν το χρόνο πίσω και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ονομασία της χώρας τους, η οποία έχει συμφωνηθεί μέσα από μία διακρατική διεθνή Συμφωνία", είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Φλώρινας, και συνέχισε:"Θέλω, λοιπόν, και από εδώ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας, να στείλω ένα μήνυμα στα Σκόπια και στη νέα τους ηγεσία: Σε περίπτωση που επιμείνουν να αμφισβητούν τον πυρήνα της Συμφωνίας σχετικά με την ονομασία της χώρας και την αποκαλούν, έτσι όπως θέλουν να την αποκαλούν, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ευρωπαϊκός δρόμος τους θα παραμείνει κλειστός. Και το λέω αυτό όχι με χαρά. Κι οι γείτονες μας θέλουν να έχουμε καλές σχέσεις, οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας δεν θέλουν ούτε εντάσεις, ούτε εθνικισμούς. Και εύχομαι και ελπίζω ότι θα συνετιστούν και θα επανέλθουν στο δρόμο".

Ο πρωθυπουργός είπε ότι έλαβε σήμερα την απάντηση της Ευρωπαικής Επιτροπής στην επιστολή που είχε στείλει στην πρόεδρο της για το θέμα της ακρίβειας στην Ελλάδα. Επισήμανε ότι στην απάντηση της η Κομισιόν του λέει ότι έχει δίκιο, ότι υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες εκμεταλλευόμενες διάφορα γραφειοκρατικά τερτίπια μπορούν να τιμολογούν διαφορετικά τα προϊόντα τους στην Ελλάδα από ότι στη Γερμανία και να στοιχίζει πιο ακριβά το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, αδικαιολόγητα, από ότι μπορεί να στοιχίσει σε μία άλλη αγορά.

Στο σημείο αυτό κατηγόρησε για "παραλογισμό" την αντιπολίτευση, επειδή, όπως τόνισε, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση γιατί ζήτησε από την Ευρώπη να τη βοηθήσει, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαική Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός έχει δίκιο γι αυτά που λέει στην επιστολή.

Για το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές είπε ότι δεν είναι ποσοστό αλαζονείας, αλλά ποσοστό ευθύνης και σκληρής δουλειάς.

Σχετικά με τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο απώτατος στόχος για τη ΝΔ είναι να εξασφαλίσει 9 βουλευτές.

Σε ότι αφορά την περιοχή της Φλώρινας σημείωσε ότι θα φτάσει το φυσικό αέριο στην περιοχή κι αυτό θα μειώσει το κόστος θέρμανσης για τους κατοίκους, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση θα δώσει σαφή απάντηση για το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο σύνδεσης της Φλώρινας με την Πτολεμαίδα

Τον πρωθυπουργό καλωσόρισαν ο δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, και ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης.

Πριν απευθυνθεί στους πολίτες ο πρωθυπουργός περπάτησε στον κεντρικό πεζόδρομο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Φλώρινα:

Κύριε Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ για ακόμα μία θερμή υποδοχή στη Φλώρινα.

Θυμάμαι με πολύ ζεστά αισθήματα την τελευταία φορά που βρέθηκα μαζί σας, πριν από τις κρίσιμες διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023. Τότε σας ζήτησα να ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία. Το κάνατε απλόχερα και σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Και να που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας σήμερα, ενόψει μιας άλλης αναμέτρησης, ευρωπαϊκής αυτή τη φορά, αλλά θα έλεγα εξίσου κρίσιμης για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και για τον ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας.

Όπως ξέρετε, σε κάθε προεκλογική περίοδο προσπαθώ να επισκέπτομαι όσο περισσότερα μέρη μπορώ. Αυτή τη φορά αισθάνθηκα ιδιαίτερα την ανάγκη να το κάνω, επειδή ακούω από πολλούς συμπολίτες μας ότι αυτές οι ευρωεκλογές μπορεί να μην έχουν και τόσο μεγάλη σημασία, ότι το ποιος κυβερνάει τη χώρα κρίθηκε -και πράγματι κρίθηκε- στις τελευταίες εκλογές.

Αυτό το μήνυμα το στείλατε εσείς, με το 41%, το οποίο -ανοίγω παρένθεση- 41% δεν είναι ποσοστό αλαζονείας, όπως κάποιοι θέλουν να μας προσάπτουν, αλλά ποσοστό ευθύνης και σκληρής δουλειάς. Και έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι και στην κυβέρνηση και στη Βουλή.

Οι ευρωεκλογές αυτές όμως έχουν μία ξεχωριστή σημασία. Και έχουν μια ξεχωριστή σημασία πρώτα και πάνω απ’ όλα, φίλες και φίλοι, διότι διεξάγονται σε μία χρονική συγκυρία πολύ πιο διαφορετική, θα έλεγα πολύ πιο δύσκολη, από αυτή του 2019.

Τα πράγματα στον κόσμο έχουν δυσκολέψει από τότε. Σκεφτείτε τι περάσαμε μαζί: μία πανδημία, μία ενεργειακή κρίση, μία εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έναν πόλεμο ουσιαστικά στην «καρδιά» της ηπείρου μας, μια κρίση στη Μέση Ανατολή, δυσκολίες με τους εξ ανατολών γείτονές μας, προβλήματα με κάποιους βόρειους γείτονές μας -θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε λίγο.

Και σήμερα, το 2024, η Ευρώπη καλείται και πάλι να βρει τον βηματισμό της και η Ελλάδα να παίξει μέσα σε αυτή την Ευρώπη που αλλάζει έναν πιο ισχυρό ρόλο. Το κάνουμε όμως, φίλες και φίλοι, τώρα, το 2024, από θέση ισχύος. Το 2019, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, δεν ήμασταν ακόμα κυβέρνηση -θυμάστε, τότε πήραμε 33%, μετά πήραμε 40% στις εθνικές εκλογές-, ερχόμασταν στα πράγματα, όμως.

Αλλά για σκεφτείτε, ποια ήταν η εικόνα της πατρίδας μας στην Ευρώπη και στον κόσμο το 2019; Μια χώρα ουσιαστικά χρεοκοπημένη, με άποψη μηδενική, θα έλεγα, και δυνατότητα παρέμβασης ελάχιστη στα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Και για σκεφτείτε που είμαστε σήμερα, πέντε χρόνια μετά: η φωνή μας μετράει στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι ισχυρή στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει ανακτήσει το κύρος της και την αξιοπιστία της στην Ευρώπη.

Και αυτό το εκμεταλλευόμαστε προς όφελος, πρώτα και πάνω από όλα, όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Διότι όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή η ευρωομάδα μας διαπραγματεύονται οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση, το μυαλό μας και το νου μας το έχουμε πρώτα και πάνω από όλα σε εσάς.

Το κάναμε το 2020, όταν διαπραγματευτήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φέραμε στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων πόρων, τα οποία πρέπει να επενδυθούν έως το τέλος του 2026.

Το κάναμε στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης -και μιλάω σε μια περιοχή που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει το κόστος ενέργειας και το κόστος θέρμανσης. Αλλιώς είναι τα πράγματα στη Φλώρινα το χειμώνα και αλλιώς είναι τα πράγματα στην πατρίδα μου την Κρήτη. Τότε, όμως, διαπραγματευτήκαμε και εισηγηθήκαμε το πλαφόν του φυσικού αερίου, το οποίο ήταν η κίνηση που συγκράτησε τελικά τις τιμές του φυσικού αερίου, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα στην αγορά ενέργειας.

Στην εποχή του Covid, εμείς ήμασταν αυτοί που εισηγηθήκαμε το ψηφιακό πιστοποιητικό. Η χώρα άνοιξε με ασφάλεια στον τουρισμό, με πολύ σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας.

Εμείς ήμασταν αυτοί που φέραμε την Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και τους είπαμε: αυτά είναι σύνορα ευρωπαϊκά και πρέπει να τα ασφαλίσουμε.

Βλέπετε, λοιπόν, πώς η Ευρώπη είχε ένα συνολικό αποτύπωμα καθόλη τη διάρκεια αυτών των τελευταίων πέντε ετών σε όλα αυτά τα οποία έγιναν στην πατρίδα μας.

Προσθέστε τους πόρους από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που στηρίζει τους αγρότες μας, το ΕΣΠΑ, με περισσότερα χρήματα για τις περιφέρειες. Εμείς διαπραγματευτήκαμε πολλά περισσότερα χρήματα για τις περιφέρειες, για μια σειρά από έργα τα οποία κάνουν την καθημερινότητά σας καλύτερη.

Και διαπιστώνετε γιατί τελικά οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο δεν είναι τόσο μακριά από τη Φλώρινα και από το Αμύνταιο όσο μπορεί να νομίζουμε. Οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται εκεί επηρεάζουν τις ζωές μας εδώ. Και αναλογιζόμενοι το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, στον επόμενο ευρωπαϊκό εκλογικό κύκλο, έχουμε και πάλι τα χέρια μας γεμάτα με μία σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να αναφερθώ εν τάχει στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο ξέρω ότι σήμερα είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο απασχολεί κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Δεν είμαι ούτε αφελής, ούτε αιθεροβάμων. Θέλω να ξέρετε ότι προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Βάζουμε πολλά πρόστιμα, έχουμε βάλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, ελέγχουμε την αγορά όσο καλύτερα μπορούμε.

Κάνουμε και κάτι ακόμα, όμως: αυξάνουμε σταθερά μισθούς, συντάξεις και εισοδήματα. Την πρώτη τετραετία μας μειώσαμε τους φόρους, όπως σας είχα πει ότι θα κάναμε. Το κάναμε. Τώρα, η δεύτερη τετραετία είναι η τετραετία της αύξησης των ονομαστικών μισθών. Και έχουμε δρομολογήσει αυτή την πορεία και είμαστε σε καλό δρόμο.

Όμως, και στο θέμα της ακρίβειας η Ευρώπη έχει ένα ρόλο να παίξει. Πριν από λίγες μέρες έστειλα μία επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής -και μάλιστα η Επιτροπή μου απάντησε σήμερα, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας-, λέγοντας ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα με πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες εκμεταλλευόμενες διάφορα γραφειοκρατικά τερτίπια μπορεί να τιμολογούν διαφορετικά τα προϊόντα τους στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Και να στοιχίζει το ίδιο προϊόν τελικά πιο ακριβά στην Ελλάδα, αδικαιολόγητα, από ό,τι μπορεί να στοιχίζει σε μία άλλη αγορά.

Και τους είπα: ελάτε να κάνουμε κάτι για αυτό. Και απάντησε η Επιτροπή. Προσέξτε να δείτε τον παραλογισμό τώρα της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Επιτροπή απαντά: «ναι, έχεις δίκιο στο θέμα αυτό, πρέπει κάτι να κάνουμε» και η αντιπολίτευση έρχεται και μας ασκεί κριτική γιατί ζητάμε από την Ευρώπη να μας βοηθήσει σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι αναγνωρισμένα ευρωπαϊκό.

Το λέω διότι κάποια στιγμή θα πρέπει και ο διάλογος στην χώρα μας να γίνει με κάποια στοιχειώδη εχέγγυα κοινής λογικής. Δυστυχώς, αυτά φαίνεται ότι μέσα στο πάθος και στην ένταση και στην τοξικότητα κάποιων τα έχουμε τελείως απωλέσει.

Έχουμε, λοιπόν, δυνατότητες στα επόμενα πέντε χρόνια να κάνουμε πολλά: να διεκδικήσουμε ένα δεύτερο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτό λήγει το 2026 και να έχουμε πολλές άλλες ωραίες πρωτοβουλίες όπως αυτές που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ήμουν πριν από λίγες μέρες στην ορεινή Ημαθία σε ένα χωριό, επισκέφτηκα το τοπικό σχολείο και είδα με μεγάλη χαρά ότι και σε αυτό το σχολείο, όπως σε πολλά άλλα, έχουν ήδη αρχίσει και εγκαθίστανται οι ψηφιακοί διαδραστικοί πίνακες. Τα παιδιά εδώ μπορεί να το ξέρουν καλά. Για τους μεγαλύτερους που είναι συνηθισμένοι στο μαυροπίνακα και στην κιμωλία, αυτό μπορεί να φαντάζει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι, όμως, ένα παράθυρο στον κόσμο, μία μεγάλη τεχνολογική επανάσταση για την εκπαίδευσή μας. Αυτό χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε 80 και πλέον νοσοκομεία της χώρας και σε πάνω από 150 κέντρα υγείας γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Ξεκινήσαμε με τις γυναίκες και τον καρκίνο του μαστού. Πολλές από εσάς θα έχετε ήδη λάβει ένα μήνυμα το οποίο σας λέει: «πηγαίντε και κάντε μία προληπτική ψηφιακή μαστογραφία». Και 20.000 γυναίκες σε όλη τη χώρα ανακάλυψαν ότι έχουν καρκίνο του μαστού, τον οποίον δεν γνώριζαν, και τώρα θα θεραπευτούν. Γιατί; Γιατί το κράτος, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πήγε και τους είπε: «πηγαίνετε και κάντε μία εξέταση».

Όλες αυτές είναι πρωτοβουλίες πολύ μεγάλης σημασίας και αποδεικνύουν ότι το αποτύπωμα της Ευρώπης στην καθημερινή μας ζωή είναι πολύ πιο έντονο απ’ όσο συχνά νομίζουμε.

Και βέβαια, όταν μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε και για τις γεωπολιτικές προκλήσεις τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Φλώρινα, στα σύνορα της πατρίδας μας, και πρέπει να σας πω ότι είμαι αρκετά δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι οι βόρειοι γείτονες μας επέλεξαν σε αυτή τη συγκυρία να γυρίσουν τον χρόνο πίσω και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ονομασία της χώρας τους, η οποία έχει συμφωνηθεί μέσα από μία διακρατική διεθνής συμφωνία.

Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν η Συμφωνία των Πρεσπών ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Νέα Δημοκρατία ήταν απέναντι. Είχε πει, όμως, με απόλυτη εντιμότητα ότι δεν μπορούμε να ανατρέψουμε, να σκίσουμε, να αλλάξουμε με έναν νόμο και με ένα άρθρο μία διεθνή συμφωνία. Θα αναγκαστούμε να τη σεβαστούμε και να κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε με αυτή τη συμφωνία.

Θέλω λοιπόν και εδώ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας, να στείλω ένα μήνυμα στα Σκόπια και στη νέα τους ηγεσία: σε περίπτωση που επιμείνουν να αμφισβητούν τον πυρήνα της συμφωνίας σχετικά με την ονομασία της χώρας και την αποκαλούν έτσι όπως θέλουν να την αποκαλούν, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος τους θα παραμείνει κλειστός.

Και το λέω αυτό όχι με χαρά, είναι γείτονές μας, θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας δεν θέλουν ούτε εντάσεις, ούτε εθνικισμούς. Και εύχομαι και ελπίζω ότι θα συνετιστούν και θα επανέλθουν στον σωστό δρόμο.

Αλλά θέλω να θυμίσω ότι και η αντίδραση η οποία υπήρξε, καθολική και άμεση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις απαράδεκτες δηλώσεις της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, έγιναν κατόπιν δικής μας παρότρυνσης. Αυτό σημαίνει η Ελλάδα να μπορεί να ασκεί ουσιαστική πολιτική σήμερα και στα Βαλκάνια, που είναι ο ζωτικός μας χώρος. Γιατί θα έχουμε και άλλες γεωπολιτικές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει επενδύσει ουσιαστικά στην αμυντική της θωράκιση. Το έκανε αυτό από το υστέρημα των Ελλήνων. Σε λίγες μέρες από τώρα θα βρεθώ προσκεκλημένος του Προέδρου Macron στη Νορμανδία για τα 80 χρόνια από την Απόβαση που έγινε 6 Ιουνίου του 1944 και πριν από αυτό θα επισκεφθώ το ναυπηγείο της Λοριάν, όπου ναυπηγούνται και οι τρεις ελληνικές υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra.

Αυτές οι φρεγάτες θα μας δώσουν σημαντική υπεροχή στη θάλασσα. Χρηματοδοτούνται, όμως, από το υστέρημα των Ελλήνων. Για σκεφτείτε αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο, το οποίο να χρηματοδοτεί κοινές ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, έτσι ώστε να πληρώνουμε λιγότερα τελικά εμείς από τον εθνικό προϋπολογισμό για την άμυνα. Πόσο σημαντική πρωτοβουλία θα ήταν αυτό; Κάτι το οποίο διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και θέλω να αναλογιστείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα μπορέσουν να τα διαπραγματευτούν όλα αυτά. Θα είναι κάποιοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν έχουν ψελλίσει κουβέντα μέχρι στιγμής για το αντικείμενο των ευρωεκλογών; Ή θα είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την κράτησε στην Ευρώπη και αγωνίζεται κάθε μέρα, παρά τις δυσκολίες, να την κάνει Ευρώπη;

Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της ως προς τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Και ξέρουμε και μπορούμε να διαπραγματευτούμε στις Βρυξέλλες αυτά τα οποία τελικά είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, αλλά να βοηθήσουμε και την Ευρώπη να μπορέσει να παίξει τον ρόλο που της αρμόζει σε αυτό το πολύ περίπλοκο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Και λυπάμαι, γιατί η αντιπολίτευση -και από τα δεξιά και από τα αριστερά μας- βλέπει αυτές τις ευρωεκλογές μέσα από το μοναδικό πρίσμα της ανάγκης αμφισβήτησης της κυβερνητικής σταθερότητας. Τι μας λένε ευθέως; «Μαυρίστε τη Νέα Δημοκρατία, κοντύνετε τον Μητσοτάκη, για να αμφισβητηθεί η κυβερνητική σταθερότητα την επόμενη μέρα». Αυτοί έβαλαν πρώτοι το ζήτημα της σταθερότητας, δεν το βάλαμε εμείς.

Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση. Όμως, το γάντι το σηκώνουμε και τους λέμε: αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, ναι, στείλτε μήνυμα συνέχειας, ασφάλειας, σταθερότητας, ώστε να παραμείνει η χώρα σε αυτή την αναπτυξιακή τροχιά, η οποία τελικά είναι και η μόνη που μπορεί να μας φέρει κοντά στην Ευρώπη. Διότι ανάπτυξη, τελικά, σημαίνει προκοπή για κάθε γωνιά του τόπου.

Και ευρισκόμενος εδώ στη Φλώρινα να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον προηγούμενο Περιφερειάρχη και με τον νυν Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο. Διοχετεύουμε σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους γίνονται πράγματα, νομίζω θα το αναγνωρίσετε κι εσείς. Η Φλώρινα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα απ’ ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες.

Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο άνοιξα την πόρτα και είδα ένα μαγαζί το οποίο πουλούσε λέβητες φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο έρχεται στη Φλώρινα και θα είναι μία πολύ σημαντική προσθήκη ώστε να μειωθεί το κόστος θέρμανσης για μία πόλη στην οποία, εν πάση περιπτώσει, κάνει πολύ κρύο το χειμώνα.

Ξέρουμε, επίσης, πώς να στηρίξουμε -και έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε γι’ αυτό- την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό το οποίο αποκαλούμε «δίκαιη μετάβαση» δεν είναι κάτι εύκολο. Έχουμε διαθέσει σημαντικούς πόρους. Ναι, σε ορισμένα πεδία έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, γίνονται όμως ταυτόχρονα και πολλά πράγματα.

Δείτε τι γίνεται στην οινοποιητική ζώνη εδώ, του Αμυνταίου, που τα κρασιά σας πια είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό.

Μια περιοχή η οποία έχει απαράμιλλη φυσική, πολιτιστική ομορφιά, μεγάλη ιστορία, αρχίζει και δέχεται περισσότερους επισκέπτες.

Όμως, έχουμε θέματα προσβασιμότητας. Το ένα θέμα το οποίο θέλω να λύσω, μεγάλο, το οποίο αφορά τη Φλώρινα, είναι η σύνδεση της Φλώρινας με την Πτολεμαΐδα. Και αυτό αποτελεί προσωπική μου δέσμευση: μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε ξεκάθαρη απάντηση για το πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό το έργο και ποια θα είναι και η σωστή του διαστασιολόγηση. Διότι δεν θέλω να αισθάνεται κανείς ότι επειδή μπορεί να βρίσκεται απομονωμένος σχετικά, σε μια όμορφη πλην απομακρυσμένη περιοχή, δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες που έχει κάποιος που ζει σε μια μεγάλη πόλη.

Υποδομές χρειάζονται, προσβασιμότητα χρειάζεται, τεχνολογία χρειάζεται. Σας μίλησα πριν για τους διαδραστικούς πίνακες. Ανακοινώσαμε και κάτι ακόμα, όμως, πριν από δέκα ημέρες, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών ή για τα παιδιά που μπορεί να βρίσκονται σε απομονωμένα χωριά: το ψηφιακό φροντιστήριο, δωρεάν για όλους τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ξεκινάει από το Σεπτέμβριο. Και αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία γι’ αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος του φροντιστηρίου ή για τα παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να έρθουν μια ώρα στη Φλώρινα να κάνουν ένα φροντιστήριο ένα απόγευμα.

Αυτές είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις οι οποίες αλλάζουν την καθημερινότητα και αποδεικνύουν στους πολίτες ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Αντιμετωπίζουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες ισότιμα και θέλουμε σε όλες και σε όλους να δώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες προκοπής.

Αυτός είναι ο δρόμος, λοιπόν, της προόδου, παρά τις δυσκολίες. Θυμάστε όταν ήρθα και σας μίλησα την προηγούμενη φορά, σας είπα: εγώ δεν υπόσχομαι θαύματα, υπόσχομαι όμως σκληρή δουλειά, υπόσχομαι ότι πάντα μαθαίνουμε από τα λάθη μας και κάθε μέρα θα κάνουμε και ένα βήμα μπροστά. Και αυτή τη δέσμευση απέναντί σας την τήρησα στο ακέραιο. Και θέλω αυτή η πορεία να μπορεί να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική μετά τις ευρωεκλογές.

Γυρίστε, λοιπόν, την πλάτη σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν τις ευρωεκλογές δήθεν σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Δώστε θετική ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, για να μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει μια ισχυρή παρουσία και η χώρα μας μια ισχυρή φωνή σε μια Ευρώπη που αλλάζει.

Αυτό τελικά είναι το μεγάλο ζητούμενο των εκλογών, γι’ αυτό θα ψηφίσουν οι πολίτες στις ευρωεκλογές. Έχουμε ένα πολύ καλό και αντιπροσωπευτικό ευρωψηφοδέλτιο με άξιους ανθρώπους που θα συγκροτήσουν την επόμενη μέρα μία πολύ καλή ευρωομάδα.

Πάμε για τον μέγιστο, τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ευρωβουλευτών τον οποίο μπορούμε αν εκλέξουμε. Γιατί όχι στις 9 Ιουνίου να εκλέξουμε 9 ευρωβουλευτές; Αυτός θα ήταν και ο απώτερος στόχος τον οποίο θέτουμε.

Για να μπορούμε την επόμενη μέρα να εξακολουθούμε να λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη και το ισχυρότερο κόμμα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη.

Θέλω, λοιπόν, τελειώνοντας, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την παρουσία σας. Να σας ζητήσω αυτές τις λίγες μέρες ουσιαστικά που έμειναν, δύο εβδομάδες και κάτι, μέχρι τις ευρωεκλογές, να οδηγηθούμε συστρατευμένα. Να ζητήσω από τα κομματικά μας στελέχη να κάνουν τον αγώνα τους, όπως ξέρουν πάντα να τον κάνουν.

Και βέβαια, να ξαναδημιουργήσουμε αυτή την πλατιά συμμαχία της προόδου και του υπεύθυνου πατριωτισμού που μας οδήγησε στο μεγάλο εκλογικό αποτέλεσμα και στη μεγάλη επιτυχία των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα υπάρχει ένας μεγάλος νικητής. Θα κλείσουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς οι οποίοι βουλιάζουν την πολιτική ζωή της χώρας στην τοξικότητα και στο ψέμα.

Μερικές φορές αισθάνομαι ότι κάποιοι στην αντιπολίτευση δεν έμαθαν τίποτα ούτε από τα λάθη τους, ούτε από τις ήττες τους. Εξακολουθούν να παρουσιάζουν μία Ελλάδα μαύρη και άραχνη, μία χώρα που έχει δήθεν ζητήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα έχει τα προβλήματά της αλλά είναι μία χώρα που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση το 2024 από ό,τι ήταν το 2019 και το 2027 θα είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση.

Θα κλείσουμε, λοιπόν, τα αυτιά μας σε όλους αυτούς. Θα είναι αυτή η τελευταία μεγάλη εκλογική πρόκληση, μετά, για τρία χρόνια, δεν θα έχουμε εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εξακολουθώ να γυρνώ την Ελλάδα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ επισκέπτομαι όλη την επικράτεια ασχέτως εκλογικών υποχρεώσεων, γιατί με νοιάζει να καταλαβαίνω καλά τα τοπικά προβλήματα, να συνεργάζομαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά, μετά, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2027 και η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα, με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας αγάπη.

