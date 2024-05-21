Μετά την πίεση των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, διέταξε το ισραηλινό υπουργείο Επικοινωνιών να επιστρέψει τον εξοπλισμό στο Associated Press.

Νωρίτερα το Associated Press γνωστοποίησε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατάσχεσαν την Τρίτη κάμερα και εξοπλισμό του στο νότιο Ισραήλ, κατηγορώντας τον ειδησεογραφικό οργανισμό ότι παραβίασε τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης παρέχοντας εικόνες στο Al Jazeera.

Άμεση ήταν η αντίδραση των ΗΠΑ με τη Γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ, να χαρακτηρίζει το περιστατικό «ανησυχητικό», τονίζοντας ότι ο Λευκός Οίκος «το εξετάζει».

«Το ακούτε αυτό από εμένα και προφανώς από τον ίδιο τον πρόεδρο, όταν μιλάμε για τη δημοσιογραφία, τη σημασία της και το πόσο ουσιαστική είναι για τους πυλώνες της δημοκρατίας μας», είπε η Ζαν-Πιερ και πρόσθεσε «προφανώς, αυτό είναι ανησυχητικό και θέλουμε να το εξετάσουμε».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Επικοινωνιών, υπερασπίστηκε την απόφασή του λέγοντας ότι οι εκπομπές ήταν «παράνομες» και έδειχναν τις δραστηριότητες των «δυνάμεων των IDF, θέτοντας σε κίνδυνο τους μαχητές μας». Αργότερα, το Υπουργείο Επικοινωνιών έδωσε επίσης ένα βίντεο που δείχνει το AP και το Al Jazeera να μεταδίδουν ακριβώς το ίδιο βίντεο.

Το AP καταδικάζοντας την απόφαση του ισραηλινού υπουργείου Επικοινωνίας, ανακοίνωσε ότι «το κλείσιμο δεν βασίστηκε στο περιεχόμενο της ροής, αλλά μάλλον σε μια καταχρηστική χρήση από την ισραηλινή κυβέρνηση του νέου νόμου για τους ξένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της χώρας. Προτρέπουμε τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να επαναφέρουμε αμέσως τη ζωντανή ροή μας, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή τη σημαντική οπτική δημοσιογραφία σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο».

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, απαντώντας στους ισχυρισμούς του ισραηλινού υπουργείου υποστήριξε ότι «συμμορφώνεται με τους κανόνες στρατιωτικής λογοκρισίας του Ισραήλ, οι οποίοι απαγορεύουν τις εκπομπές λεπτομερειών όπως κινήσεις στρατευμάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους στρατιώτες. Η ζωντανή λήψη δείχνει γενικά καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή».

