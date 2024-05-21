Graceland: Σε δημοπρασία η θρυλική έπαυλη του Έλβις Πρίσλεϊ

Σάλος έχει προκληθείς το Μέμφις του Τενεσί μετά την απόφαση των τοπικών αρχών να δημοπρατήσουν την θρυλική Graceland (Γκρέισλαντ), το σπίτι του βασιλιά της ροκ Έλβις Πρίσλεϊ.

Η θρυλική έπαυλη – τόπος «προσκυνήματος» για εκατομμύρια φανς του Έλβις από όλο τον κόσμο, βγαίνει σε δημοπρασία αυτή την Πέμπτη από το Δικαστήριο της Κομητείας Shelby.

Μέσα στην έκταση της Graceland βρίσκονται επίσης οι τάφοι του Έλβις Πρίσλεϊ, της κόρης του Λίζα Μαρί (το μοναδικό παιδί του Έλβις Πρίσλεϊ και της Πρισίλα Πρίσλεϊ.) και του γιού της, Μπέντζαμιν Κίου.

Μήνυση από την κόρη της Λίζα Μαρί - Θρίλερ με την δημοπρασία

Όταν ο πατέρας της πέθανε τον Αύγουστο 1977, η εννιάχρονη τότε Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ έγινε κληρονόμος της περιουσίας του μαζί με τον παππού της, Βέρνον Πρίσλεϊ, και την προγιαγιά της, Μίνι Μάε Χουντ Πρισλεϊ.

Μετά τον θάνατο του Βέρνον το 1979 και της Μίνι Μάε το 1980, έγινε η μοναδική κληρονόμος της Γκρέισλαντ.

Το 2004 η Πρίσλεϊ πούλησε το 85% της περιουσίας του πατέρα της, του οποίου ήταν η μοναδική κληρονόμος.

Στις 12 Ιανουαρίου 2023 η Λίζα Μαρί υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Μετά από δικαστικό αγώνα με τη γιαγιά της Πρισίλα Πρίσλεϊ, η κόρη της Λίζα Μαρί, Ράιλι Κίου ονομάστηκε η μοναδική διαχειρίστρια της οικογενειακής περιουσίας και σημερινή ιδιοκτήτρια της Graceland,.

Η νεαρή ηθοποιός αμφισβητεί την πώληση με μήνυση, υποστηρίζοντας ότι είναι «δόλια».

Elvis Presley’s Graceland mansion, a hugely popular tourist attraction and the singer’s final resting place, appears to be headed for a foreclosure auction later this week.



Riley Keough, Elvis’ granddaughter, is fighting back with a lawsuit, claiming fraud. pic.twitter.com/El75GHJ5S7 — CBS Mornings (@CBSMornings) May 21, 2024

Σύμφωνα με τη νομική ειδοποίηση, η αείμνηστη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ το 2019 φέρεται να χρησιμοποίησε την Graceland ως εγγύηση για να εξασφαλίσει δάνειο 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων, από μια εταιρείας στο Μιζούρι που ονομάζεται Naussany Investments and Private Lending

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η Λίζα Μαρί δεν πλήρωσε ποτέ τα χρήματα πριν από τον θάνατό της και έτσι η έπαυλη βγαίνει στο σφυρί.

Ωστόσο, η Ράιλι ισχυρίζεται ότι η μητέρα της δεν δανείστηκε ποτέ χρήματα από την εταιρεία, ότι οι υπογραφές της μητέρας της είναι πλαστές και ότι η Naussany Investments δεν είναι καν πραγματική εταιρεία.

«Αυτά τα έγγραφα είναι δόλια», αναφέρει η μήνυση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Κίου, μια προσωρινή απαγόρευση της πώλησης εκδόθηκε τη Δευτέρα, και η ακρόαση για ασφαλιστικά μέτρα έχει οριστεί για την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

