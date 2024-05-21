Η Χαμάς ανέφερε την Τρίτη ότι η κατάσχεση του εξοπλισμού του Associated Press από το Ισραήλ είναι μια «επαναλαμβανόμενη αυθαίρετη και καταπιεστική πράξη κατά της ελευθερίας του Τύπου».



Την παρέμβαση του Λευκού Οίκου προκάλεσε νωρίτερα η απόφαση του Ισραήλ να κόψει τη ζωντανή μετάδοση του πρακτορείου από τη Γάζα.



«Ζητούμε από το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση για το Associated Press» τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.



Οι ΗΠΑ, τονίζεται, είναι σε απευθείας επαφές με το Ισραήλ για να εκφράσει τις ανησυχίες του για τη δράση στο AP.

Τι αναφέρει το Associated Press για το κόψιμο μετάδοσης από το Ισραήλ

«Τo Associated Press καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο την ενέργεια της κυβέρνησης του Ισραήλ να κλείσει την απευθείας μετάδοσή μας» που έδειχνε τη Γάζα και «την κατάσχεση του εξοπλισμού μας», αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο σε δελτίο Τύπου αποδίδοντας την απόφαση αυτή στην «καταχρηστική χρήση από την ισραηλινή κυβέρνηση» του νόμου που ψηφίστηκε στις αρχές Απριλίου, ο οποίος επιτρέπει την απαγόρευση της μετάδοσης στο Ισραήλ ξένων μέσων ενημέρωσης που θίγουν την ασφάλεια του κράτους.



Το AP δήλωσε ότι οι αρχές κατέσχεσαν την κάμερα του και τον εξοπλισμό του για τη μετάδοση.



Παράλληλα, στην αναφορά του για τα γεγονότα, το πρακτορείο διευκρινίζει ότι το δίκτυο του Κατάρ συμπεριλαμβάνεται στους χιλιάδες πελάτες των βίντεο που στέλνει ζωντανά το AP.



Τονίζει επίσης ότι αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Επικοινωνιών έφθασαν σήμερα το απόγευμα στον τόπο που έχει το γραφείο του το AP στην πόλη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, και κατέσχεσαν το υλικό.



Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δηλώνει ότι οι αξιωματούχοι παρέδωσαν στο AP ένα χαρτί, υπογεγραμμένο από τον υπουργό Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι, στο οποίο αναφέρεται το επιχείρημα ότι το AP παραβίασε τον νέο νόμο της χώρας για τα ξένα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.



«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να αποκαταστήσουμε αμέσως την απευθείας μετάδοσή μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε» αυτές τις «σημαντικές (εικόνες) σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου του AP.

Τι απαντά το Τελ Αβίβ

Το ισραηλινό υπουργείο Επικοινωνιών ανακοίνωσε από την πλευρά του σε δελτίο Τύπου ότι «οι φωτογράφοι του AP φωτογραφίζουν συχνά τη Λωρίδα της Γάζας από το μπαλκόνι ενός σπιτιού στην Σντερότ», στις παρυφές του παλαιστινιακού εδάφους, «συν τοις άλλοις εστιάζοντας στις δραστηριότητες των (ισραηλινών) στρατιωτών και στο μέρος όπου βρίσκονται».



Η στρατιωτική λογοκρισία του Ισραήλ απαγορεύει τη δημοσίευση εικόνων ή πληροφοριών που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατό τον εντοπισμό των Ισραηλινών στρατιωτών ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.



«Η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν θα επιτρέψει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera που υποστηρίζει την τρομοκρατική Χαμάς να εκπέμπει από το Ισραήλ», αναφέρει στη συνέχεια το κείμενο.



«Παρά τις προειδοποιήσεις από τους επιθεωρητές του υπουργείου Επικοινωνιών για το γεγονός ότι (μέσα ενημέρωσης) παραβιάζουν τον νόμο και ότι πρέπει να σταματήσουν να τροφοδοτούν το Al-Jazeera με το περιεχόμενό τους... (τα μέσα ενημέρωσης) συνέχισαν να το πράττουν», προσθέτει το υπουργείο αναφερόμενο στο AP.





