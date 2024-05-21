Συνελήφθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, 46χρονος ιδιώτης και 42χρονος πολιτικός υπάλληλος που υπηρετεί σε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη και για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο ιδιώτης, από το 2022 μέχρι και σήμερα, με το πρόσχημα μεσολάβησής του για έκδοση αδειών οπλοφορίας, αγοράς οικοπέδου και εύρεσης εργασίας, είχε αποσπάσει από τέσσερις ημεδαπούς συνολικά 110.500 ευρώ.

Παράλληλα, προφασιζόμενος διασυνδέσεις του με υψηλόβαθμους αστυνομικούς, είχε ζητήσει 1.800 ευρώ από ένα από τα θύματα για την έκδοση άδειας οπλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση όπου, κατά τη διάρκεια προκαθορισμένου ραντεβού και μετά την παράδοση προσημειωμένου χρηματικού ποσού, συνελήφθησαν ο ιδιώτης καθώς και ο πολιτικός υπάλληλος, ως συνεργός του.

Από τη προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή του ιδιώτη σε ακόμη μία περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπού, από τον οποίο είχε αποσπάσει 14.470 ευρώ για διευκόλυνση διαδικασιών μελλοντικής αγοράς και εκτελώνισης αυτοκινήτου.

Σε σωματικές έρευνες καθώς από τις έρευνες σε οικίες και όχημα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι (κρότου λάμψης) με 8 αβολίδωτα φυσίγγια,

• περίστροφο,

• 3 σπαθιά «κατάνα»,

• αστυνομικός φάρος,

• μικροποσότητα κοκαΐνης,

• 2 ζυγαριές ακριβείας,

• 2 τρίφτες,

• το προσημειωμένο ποσό των 1.800 ευρώ,

• έγγραφα και αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων από τα θύματα,

• συσκευή ανίχνευσης σημάτων ασύρματου δικτύου,

• μαχαίρι,

• ξύλινο ρόπαλο και

• 6 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

