«Η βιομηχανία θα αντέξει την κλιματική αλλαγή αν έχει βοήθεια»

Είμαστε αποφασισμένοι ως βιομηχανία να γίνουμε αποτελεσματικοί και στις «μάχες» για την κλιματική αλλαγή, τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός, ως βασικός εισηγητής του κεντρικού θέματος στην ανοικτή επίσημη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, ενώ στις εργασίες της κλειστής συνεδρίασης των μελών έκανε αποτύπωση της κατάστασης και των αναγκών της βιομηχανίας της Αττικής και προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαθιός, δίδοντας την δική του απάντηση στην ουσία του θέματος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην βιομηχανία, τόνισε ότι κεντρικό του ερέθισμα είναι ότι η νέα αυτή κρίση, η κλιματική, μας φέρνει ενώπιον δημοσιονομικών και πραγματικών προβλημάτων, τα οποία θα εξουθενώσουν την ελληνική πολιτεία, όπως βεβαίως και τις άλλες χώρες της Ευρώπης και τις υπόλοιπες του πλανήτη.

Και αυτά, είπε ο κ. Μαθιός, επειδή θα πρέπει να υποστούμε τεράστιο κόστος πράσινης μετάβασης, για να σταματήσουμε τα χειρότερα και να πληρώνουμε ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο κόστος προσαρμογής, τις καταστροφές και τις επιβαλλόμενες πολιτικές πρόληψης.

Το θετικό είναι, πρόσθεσε ο κ. Μαθιός, ότι όλα όσα προκαλούνται τα αποδέχεται και η κυβέρνηση και ορθότατα, κατά την άποψή μου, μας προτρέπει να γίνουμε εξαιρετικά αποτελεσματικοί.

Εμείς βεβαίως και επικροτούμε απόλυτα τις διαπιστώσεις αυτές, κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ.

Στοχευμένη προς την ίδια κατεύθυνση ήταν και η επι του θέματος ομιλία του προέδρου του ΕΒΕΠ κ. Β. Κορκίδη με την επισήμανση ότι «Επιθυμητή κατάσταση του «καθαρού μηδέν» είναι για τον πλανήτη μας εκείνη στην οποία τα αέρια του θερμοκηπίου που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα ισοδυναμούν με την απομάκρυνσή τους από αυτήν. Εάν δεν υπάρχει βιώσιμος πλανήτης, δεν μπορεί να υπάρξει καμία κοινωνία, καμία οικονομία και φυσικά επιχειρηματική δραστηριότητα και εργασία. Αντίστοιχα η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται εγγενώς από την παραγωγή καθαρής ενέργειας και από τους φυσικούς πόρους του πλανήτη.

Και ο κ. Κορκίδης συμφώνησε ότι «Οι επιχειρήσεις είναι το κλειδί για μια οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση, παρέχοντας ποιοτική απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες στους πολίτες. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να παραμείνουμε όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς συνεπείς σε ένα διαρκή και ανοικτό διάλογο, να διαμορφώσουμε μια εικόνα επενδυτικής βεβαιότητας και να διασφαλίσουμε εξατομικευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων μας.»

Ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής εκπροσωπώντας την κυβέρνηση υπογράμμισε, μεταφέροντας και τις κυβερνητικές απόψεις: «H αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση. Πρόκειται άλλωστε για μια συζήτηση που είναι διαρκής και έντονη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα όμως έχουμε αποδείξει ότι αυτή η εξίσωση δεν είναι άλυτη. Η ανάπτυξη του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις: Ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, κίνητρα που θα αντισταθμίζουν κάποια από τα ρίσκα, πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδύσεις στις απαραίτητες υποδομές.»

Τους ίδιους ορίζοντες ανέδειξε με την παρέμβασή της μεταξύ άλλων η Ευρωβουλευτής και υποψήφια με τη ΝΔ κ. Μαρία Σπυράκη η οποία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια ή συν-εισηγήτρια σειράς νομοθετημάτων που αφορούν τη βιομηχανία τόνισε ότι κατά την άποψή της οι συνομοθέτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και η βιομηχανία οφείλουν να βαδίσουν μαζί και να εφαρμόσουν συνέργειες στην υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών. Η Βιομηχανία θα πρέπει να είναι ένας σημαντικός συνεταίρος στις προσπάθειες για την καινοτομία. Γι' αυτό η Ελλάδα μας θα πρέπει να είναι μία χώρα βιομηχανικής καινοτομίας μέσα σε μία Ευρώπη που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για να παραμείνει μια ήπειρος βιομηχανικής παραγωγής.

Στο ίδιο πνεύμα και εκφράζοντας την ανησυχία του παρουσίασε την ομιλία του ο κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναφερόμενος στην εκπομπή αερίων, την αύξηση της θερμοκρασίας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου που ενέχουν, όπως είπε, κινδύνους σε όλους τους τομείς του επιχειρείν και της κοινωνίας. Αναφέρθηκε τέλος στις συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πειραιά με εξειδικευμένους φορείς ώστε το Ίδρυμα να είναι μπροστά στις εξελίξεις της κλιματικής αλλαγής και με τη σειρά του να συμβάλλει στη προσπάθεια πρόληψης των αρνητικών συνεπειών.

Ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων είπε: «Ο Πλανήτης θα επιβιώσει. Ο άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει το φυσιολογικό αριθμό της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να δημιουργεί αυξημένο κόστος. Το θέμα της κλιματικής δεν μπορεί να το λύσει η Ελλάδα από μόνη της. Η Ελλάδα ακολουθεί τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και κανόνες του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων, εκπομπών ATS.»

Ο κ. Γρηγόρης Χονδροκούκης Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπογράμμισε: «Η Κλιματική Αλλαγή είναι μια αδιαμφισβήτητα πραγματικότητα και στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται τα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και οι μη βιώσιμες πρακτικές έχουν συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τα βιομηχανικά περιβάλλοντα ώστε να είναι πιο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να θυσιάσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.»

Ο κ. Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ χαιρέτησε την συνέλευση τονίζοντας ότι η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να στηρίξει και να βοηθήσει τους επιχειρηματίες με κονδύλια στις επιχειρήσεις ώστε να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Γιώργος Βρεττάκος, βουλευτής Β΄ Πειραιά αναφέρθηκε στο οτι η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθηθούν πρωτόκολλα όπως π.χ. 50% του μείγματος ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το περιβάλλον πρέπει να προστατευτεί. Η Ευρώπη να γίνει Πράσινη.

Στην κλειστή συνεδρίαση της Γ.Σ. του ΣΒΑΠ ο κ. Δημήτρης Μαθιός ανέλυσε τους στόχους του νέου οικονομικού έτους τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση πάγια θέση του Συνδέσμου μας και κύριος στόχος θα είναι η συνέχιση μιας αποτελεσματικής ενίσχυσης επενδύσεων σε συνδυασμό με βοήθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές σε σταθερό μεταρρυθμιστικό περιβάλλον που θα βελτιώσει άμεσα και αισθητά την ανταγωνιστικότητα μας και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια μας.

Τον συντονισμό των συζητήσεων ανέλαβε στην συνέχεια ο αντιπρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Νικόλαος Καραγεωργίου ως πρόεδρος της Συνέλευσης και ο εκτελεστικός πρόεδρος κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος.

Ακολούθησε παρουσίαση των πεπραγμένων του ΣΒΑΠ από την Γενική Γραμματέα κ. Μαίρη-Άνν Βελλή.

Τον οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης του έτους 2023 και τον προϋπολογισμό του 2024 ανέλυσε η Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΒΑΠ κ. Βασιλική Χριστοπούλου. Επίκεντρο των εργασιών που ακολούθησαν ήταν η εν εξελίξει μελέτη του ΙΟΒΕ που έκανε ο Γενικός Διευθυντής κ. Νίκος Βέττας. Θέμα της μελέτης «Η συνεισφορά της Μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Αττικής.»

Στις βασικές της διαπιστώσεις γίνεται αναφορά ότι η μεταποίηση είναι ένας στρατηγικά σημαντικός τομέας για την οικονομία, με ισχυρή παρουσία στην Περιφέρεια Αττικής. Επίσης συνδράμει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών.

Και ακόμη ότι η μεταποίηση παράγει το 8,4% της ΑΠΑ της Περιφέρειας Αττικής. Απασχολεί 147 χιλ. άτομα στην Περιφέρεια, 41% της απασχόλησης του εγχώριου τομέα Μεταποίησης και 8,2% της απασχόλησης στην Αττική.

Παρέμβαση στο θέμα των βιομηχανιών Αττικής και της μελέτης της παρούσης κατάστασης έκανε ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς επισημαίνοντας μεταξύ πολλών άλλων και ότι: «Η Αττική προσφέρει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Μια σειρά από κρίσιμα μεγέθη όπως το πληθυσμιακό μας μέγεθος, το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση και λειτουργία των σημαντικότερων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, οι σύγχρονες υποδομές και η κομβική μας θέση στις διαδρομές του διεθνούς εμπορίου αγαθών, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Αττική, με σεβασμό στο περιβάλλον και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ως Περιφερειακή Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα την υγιή επιχειρηματικότητας, μέσα από τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούμε ή προγραμματίζουμε για τα επόμενα χρόνια.

Αντιλαμβανόμαστε τον τομέα της Μεταποίησης στρατηγικό μας σύμμαχο στην επίτευξη του κεντρικού μας στόχου να δημιουργήσουμε μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Αττική, μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας.»

Την παρουσίαση της μελέτης και τις εργασίες της συνεδρίασης παρακολούθησε και η πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου.

Στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση παρέστησαν: ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής Ά Πειραιά της ΝΔ κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο βουλευτής Β΄ Πειραιά της ΝΔ κ. Μιχάλης Λιβανός, κ. Γιάννης Μελάς τ. βουλευτής Πειραιά της ΝΔ, πρόεδρος της Αναπτυξιακής εταιρίας της Περιφέρειας της Αττικής κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας της Αττικής κ. Λεωνίδας Μανωλάκος, ο τ. Βουλευτής Πειραιά κ. Νίκος Μανωλάκος, ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά κ. Δημήτρης Καρύδης, ο τ. Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γιώργος Δρίκος, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων κ. Ζαχαρούλα Αγρογιάννη Μουκριώτου, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας, o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Θεόδωρος Καπράλος, ο αντιπρόεδρος του ΣΒΘΣΕ κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, ο Γ.Γ. του ΣΒΣΕ κ. Ανδρέας Λουκάτος, ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Χρήστος Γιαννακάκης, ο Γενικός Διευθυντής Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων Επιχειρηματικότητας της ΝΔ κ. Γιάννης Τριανταφύλλου και άλλοι παράγοντες τοπικών και παραγωγικών και Κλαδικών Οργανώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.