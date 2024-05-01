Λογαριασμός
Βραζιλία: 5 νεκροί, 18 αγνοούμενοι έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις στον νότο

Η κακοκαιρία έπληξε 77 δήμους - Περίπου εκατό άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και άλλοι περίπου 200 κατευθύνονται σε καταφύγια

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 18 αγνοούνται εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η τοπική κυβέρνηση.

Η κακοκαιρία έπληξε 77 δήμους της πολιτείας. Περίπου εκατό άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και άλλοι περίπου 200 κατευθύνονται σε καταφύγια, σύμφωνα με στοιχεία των πολιτειακών αρχών.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα συμμετάσχει στις προσπάθειες της πολιτείας και των δήμων «για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αντανάκλαση της κλιματικής αλλαγής που πλήττει τον πλανήτη», τόνισε μέσω X ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον κυβερνήτη Εντουάρντου Λάιτε.

Τις επόμενες ώρες ο όγκος των βροχοπτώσεων αναμένεται να «παραμείνει υψηλός» και «όλα» τα ποτάμια στην πολιτεία έχουν φθάσει «σε επίπεδα ανώτερα των ορίων συναγερμού», προειδοποίησε η πολιτειακή κυβέρνηση σε δική της ανακοίνωση.

Στα τέλη Μαρτίου σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοανατολική Βραζιλία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους στις πολιτείες Ρίο ντε Ζανέιρο και Εσπίριτου Σάντου.

Η νότια και η νοτιοανατολική Βραζιλία πλήττονται από ψυχρό μέτωπο που διαδέχθηκε κύμα ακραίας ζέστης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

