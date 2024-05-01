Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 18 αγνοούνται εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η τοπική κυβέρνηση.
Η κακοκαιρία έπληξε 77 δήμους της πολιτείας. Περίπου εκατό άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και άλλοι περίπου 200 κατευθύνονται σε καταφύγια, σύμφωνα με στοιχεία των πολιτειακών αρχών.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα συμμετάσχει στις προσπάθειες της πολιτείας και των δήμων «για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αντανάκλαση της κλιματικής αλλαγής που πλήττει τον πλανήτη», τόνισε μέσω X ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον κυβερνήτη Εντουάρντου Λάιτε.
Τις επόμενες ώρες ο όγκος των βροχοπτώσεων αναμένεται να «παραμείνει υψηλός» και «όλα» τα ποτάμια στην πολιτεία έχουν φθάσει «σε επίπεδα ανώτερα των ορίων συναγερμού», προειδοποίησε η πολιτειακή κυβέρνηση σε δική της ανακοίνωση.
Στα τέλη Μαρτίου σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοανατολική Βραζιλία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους στις πολιτείες Ρίο ντε Ζανέιρο και Εσπίριτου Σάντου.
Η νότια και η νοτιοανατολική Βραζιλία πλήττονται από ψυχρό μέτωπο που διαδέχθηκε κύμα ακραίας ζέστης.
