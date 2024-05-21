Τι συμβαίνει στο σώμα όταν απέχουμε από το σεξ

Μια σειρά από αλλαγές συμβαίνουν στο μυαλό και το σώμα όταν ένα άτομο παύει να είναι ενεργό σεξουαλικά. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η αποχή από το σεξ μπορεί να έχει μικρό βιολογικό αντίκτυπο, αλλά η επίδραση στη διανοητική και συναισθηματική λειτουργία ενδεχομένως να είναι σημαντική.

Κάποια από τα συμπτώματα που μπορεί κανείς να βιώνει πιθανό να κυμαίνονται από μία ευερεθιστότητα έως ένα «μυρμήγκιασμα», αναφέρουν οι ειδικοί με ένα ποσοστό ωστόσο να μην αισθάνεται καμία διαφορά.

Πώς αλλάζει το σώμα όταν σταματάτε να κάνετε σεξ

Σύμφωνα με την επιστήμη οι αλλαγές στο σώμα δεν είναι τόσο σημαντικές, αλλά το άτομο μπορεί να βιώνει μία μειωμένη αυτοπεποίθηση, μυϊκό σφίξιμο και απώλεια εμπιστοσύνης στη σεξουαλική δραστηριότητα.

Τα οφέλη του σεξ

«Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική έρευνα ή στοιχεία που να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία για κάποιον που επιλέγει να μην κάνει σεξ ή να σταματήσει να κάνει σεξ», αναφέρουν οι ειδικοί. Σίγουρα όμως υπάρχουν οφέλη για όσους είναι σεξουαλικά ενεργοί.

Οι χημικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά τη σεξουαλική ευχαρίστηση, όπως η ωκυτοκίνη, οι ενδορφίνες, η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειας.

Ομοίως, η σεξουαλική δραστηριότητα και η ευχαρίστηση μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του στρες μειώνοντας τα επίπεδα κορτιζόλης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Όσον αφορά τις σχέσεις, για πολλούς ανθρώπους, το σεξ είναι μεγάλος παράγοντας της καλλιέργειας της οικειότητας και της εγγύτητας με τον σύντροφο ή τους συντρόφους τους γεγονός που έχει πρόσθετα αποτελέσματα για τη ζωή.



Πηγή: skai.gr

