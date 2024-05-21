Δεν τελειώνει ο θρήνος για τον Εμπραχίμ Ραϊσί στο Ιράν, ο οποίος «αποθεώνεται» για την προσφορά του σε μουσικό βίντεο - αποχαιρετισμό του πρακτορείου Mehr. Εμφανίζονται πλάνα από τις παρεμβάσεις του στον ΟΗΕ αλλά και από τις συναντήσεις του με τον απλό κόσμο.

Αλλά και σε ένα ακόμα βίντεο του ιρανικού πρακτορείου επιχειρείται να δοθεί έμφαση στον άνθρωπο και όχι στον πρόεδρο του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ραϊσι ήταν ο δεύτερος τη τάξει της ιρανικής πολιτικής εξουσίας και εκλεκτός του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλι Χαμενεϊ, του οποίου εμφανιζόταν ως φυσικός διάδοχος.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει κηρύξει πενθήμερο πένθος στη χώρα.

Μετά την Ταμπρίζ η σορός του Ραϊσί μεταφέρθηκε στην ιερή πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, προτού αναχωρήσει για την πρωτεύουσα, όπου ανέμεναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ ήταν προγραμματισμένο να πρωτοστατήσει στις προσευχές στην εξόδιο ακολουθία που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης στην Τεχεράνη, ενώ το πρωί της Τετάρτης πρόκειται να πραγματοποιηθούν πομπές.

Η σορός του Ραϊσί θα μεταφερθεί την Πέμπτη το πρωί στην επαρχία του Νότιου Χορασάν και στη συνέχεια στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου θα ταφεί το ίδιο βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ραϊσί σκοτώθηκε μαζί με οκτώ άλλους ανθρώπους την Κυριακή (19/5), όταν συνετρίβη το ελικόπτερό τους. Ανάμεσά τους ήταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, αξιωματούχοι της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και ο επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας του.

Στο Ιράν μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ραϊσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.