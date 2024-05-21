«Προειδοποιητικές βολές» εξαπολύει η Αίγυπτος στο Ισραήλ. Ο σεβασμός των συνθηκών δεν εμποδίζει την Αίγυπτο να χρησιμοποιήσει «όλα τα σενάρια για να διαφυλάξει την εθνική της ασφάλεια και τα ιστορικά δικαιώματα των Παλαιστινίων» διαμηνύει Αιγύπτιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News, χωρίς να τον κατονομάζει.

Η ένταση στις σχέσεις της Αιγύπτου με το Ισραήλ έχει αυξηθεί λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα και στα περίχωρα της πόλης που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πολύ κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα.

Η Αίγυπτος και το Ισραήλ υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία το 1979 και επί χρόνια συνεργάζονται στενά σε θέματα ασφαλείας. Ωστόσο το Κάιρο έχει προειδοποιήσει ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Επισημαίνει εξάλλου ότι οι επιχειρήσεις στη Ράφα εμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζεται απεγνωσμένα ο πληθυσμός του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 7 Μαΐου ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο. Πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας τόνισαν πως το Κάιρο αντιτίθεται στην παρουσία ισραηλινής στρατιωτικής δύναμης στο σημείο και ζητεί την απομάκρυνσή της.

Από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, η Αίγυπτος έχει εκφράσει την ανησυχία της ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα πέρα από τα σύνορά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.