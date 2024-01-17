Στη δημοσιότητα δόθηκε το τηλεφώνημα έκτακτης ανάγκης του Λόιντ Όστιν για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο την Πρωτοχρονιά.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση του Όστιν έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση και έρευνες, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δεν είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για την απουσία του για λόγους υγείας.
Ο Όστιν είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του προστάτη, μετά την οποία υπήρξαν επιπλοκές, οπότε χρειάστηκε να εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο.
Ο Λευκός Οίκος δεν είχε ειδοποιηθεί για την απουσία του υπουργού από τα καθήκοντά του.
Στο τηλεφώνημα άγνωστος άνδρας ζητά από το πλήρωμα του ασθενοφόρου να μην χρησιμοποιήσει τα φώτα ή τις σειρήνες του και να προσπαθήσει να έχει «διακριτική παρουσία».
Ο Όστιν πήρε εξιτήριο μετά από δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο.
Ο 70χρονος εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας την 1η Ιανουαρίου λόγω επιπλοκών από «ελάχιστα επεμβατική» επέμβαση στον προστάτη τον Δεκέμβριο.
Ο υπουργός Άμυνας βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πρόεδρο στην ιεραρχία του αμερικανικού στρατού.
Στο τετράλεπτο τηλεφώνημα, που δόθηκε στη δημοσιότητα από αξιωματούχους στη Βιρτζίνια την Τρίτη, έχει καταγραφεί η κλήση για τη μεταφορά του Όστιν στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στο Μέριλαντ.
«Μπορεί το ασθενοφόρο να μην εμφανιστεί με φώτα και σειρήνες; Προσπαθούμε να είμαστε λίγο διακριτικοί», είπε ο καλών, του οποίου το όνομα δεν καταγράφηκε.
Ανώτεροι αξιωματούχοι του Στρατού και ο Λευκός Οίκος δεν έμαθαν ότι ο Όστιν ήταν σοβαρά άρρωστος παρά μόνο τρεις ημέρες μετά την επανεισαγωγή του.
Αυτή η μυστικότητα προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια και τη διαφάνεια και έκτοτε έχουν ξεκινήσει τρεις έρευνες για τον χειρισμό της κρίσης υγείας του. Το Πεντάγωνο αργότερα αποκάλυψε ότι ο Όστιν είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.
Ο Όστιν θα εργάζεται εξ αποστάσεως από το σπίτι καθώς αναρρώνει, λένε αξιωματούχοι του Πενταγώνου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.