Στη δημοσιότητα δόθηκε το τηλεφώνημα έκτακτης ανάγκης του Λόιντ Όστιν για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο την Πρωτοχρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση του Όστιν έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση και έρευνες, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δεν είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για την απουσία του για λόγους υγείας.

Ο Όστιν είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του προστάτη, μετά την οποία υπήρξαν επιπλοκές, οπότε χρειάστηκε να εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε ειδοποιηθεί για την απουσία του υπουργού από τα καθήκοντά του.

Στο τηλεφώνημα άγνωστος άνδρας ζητά από το πλήρωμα του ασθενοφόρου να μην χρησιμοποιήσει τα φώτα ή τις σειρήνες του και να προσπαθήσει να έχει «διακριτική παρουσία».

Ο Όστιν πήρε εξιτήριο μετά από δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο.

Ο 70χρονος εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας την 1η Ιανουαρίου λόγω επιπλοκών από «ελάχιστα επεμβατική» επέμβαση στον προστάτη τον Δεκέμβριο.

Ο υπουργός Άμυνας βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πρόεδρο στην ιεραρχία του αμερικανικού στρατού.

Στο τετράλεπτο τηλεφώνημα, που δόθηκε στη δημοσιότητα από αξιωματούχους στη Βιρτζίνια την Τρίτη, έχει καταγραφεί η κλήση για τη μεταφορά του Όστιν στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στο Μέριλαντ.

«Μπορεί το ασθενοφόρο να μην εμφανιστεί με φώτα και σειρήνες; Προσπαθούμε να είμαστε λίγο διακριτικοί», είπε ο καλών, του οποίου το όνομα δεν καταγράφηκε.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Στρατού και ο Λευκός Οίκος δεν έμαθαν ότι ο Όστιν ήταν σοβαρά άρρωστος παρά μόνο τρεις ημέρες μετά την επανεισαγωγή του.

Αυτή η μυστικότητα προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια και τη διαφάνεια και έκτοτε έχουν ξεκινήσει τρεις έρευνες για τον χειρισμό της κρίσης υγείας του. Το Πεντάγωνο αργότερα αποκάλυψε ότι ο Όστιν είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.

Ο Όστιν θα εργάζεται εξ αποστάσεως από το σπίτι καθώς αναρρώνει, λένε αξιωματούχοι του Πενταγώνου.

Πηγή: skai.gr

