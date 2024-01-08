Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, είπε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η καθυστερημένη ενημέρωση από πλευράς του επικεφαλής του Πενταγώνου για την εισαγωγή του σε νοσοκομείο.

Ο Λόιντ Όστιν εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed την 1η Ιανουαρίου αλλά επί μέρες δεν είχε ενημερώσει για τη νοσηλεία του ακόμη και τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν «εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό Όστιν», είπε η Καρίν Ζαν-Πιερ σε δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον 81χρονο Δημοκρατικό πρόεδρο στο ταξίδι του στη Νότια Καρολίνα. Όπως είπε, ο πρόεδρος Μπάιντεν επικοινώνησε με τον Όστιν το Σάββατο και εκτίμησε το γεγονός ότι ο υπουργός Άμυνας «ανέλαβε πλήρως την ευθύνη» για το ότι δεν ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη νοσηλεία του.

«Δεν υπάρχει σχέδιο για οτιδήποτε άλλο εκτός της παραμονής του υπουργού Όστιν στη θέση του», διευκρίνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, υποστήριξε χθες Κυριακή ότι ο Λόιντ Όστιν θα πρέπει να αποπεμφθεί για «ανάρμοστη επαγγελματική συμπεριφορά και επικίνδυνη παραμέληση καθηκόντων». «Απουσίαζε επί μία εβδομάδα και κανείς, συμπεριλαμβανομένου του αφεντικού του, του ανέντιμου Τζο Μπάιντεν, δεν είχε ιδέα για το πού βρισκόταν ή πού θα μπορούσε να βρίσκεται», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

