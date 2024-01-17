Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη νότια Λωρίδα της Γάζας παρά τη συμφωνία για ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ισραήλ πολλαπλασίασε χθες Τρίτη και συνεχίζει σήμερα τους εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αναμένονται φάρμακα για τους ομήρους στα χέρια της Χαμάς και ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό πληθυσμό, στο πλαίσιο συμφωνίας που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ και της Γαλλίας.

Μετά τα μεσάνυχτα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισραηλινά πλήγματα κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, της μεγαλύτερης πόλης της νότιας Λωρίδας της Γάζας, τομέα στον οποίο σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό κρύβονται ηγέτες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν πανικό και φυγή εκτοπισμένων εξαιτίας των μαχών, που είχαν βρει καταφύγιο τις τελευταίες εβδομάδες στην πελώρια αυλή της δομής υγείας. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για «μεγάλο αριθμό» θυμάτων, τουλάχιστον 81 νεκρούς, στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στη Χαν Γιούνις και άλλες περιοχές του θυλάκου.

Βυθισμένη σε ανθρωπιστική κατάσταση που χαρακτηρίζεται «καταστροφική», η Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με «κίνδυνο λιμού» και κρίση δημόσιας υγείας, εν μέσω χειμώνα και κύματος ψύχους, δεν σταματά να προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

«Η κορούλα μου δεν μπορεί να κοιμηθεί, μου λέει συνέχεια πως κρυώνει, βλέπετε πως κοιμόμαστε κάτω, δεν έχω τίποτα να σκεπαστούμε, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο κρύο κάνει εδώ. Θα πεθάνουμε από το κρύο έξω, τι λέτε να κοιμηθούμε εδώ;», έλεγε —μονολογούσε σχεδόν—, η Χανίν Αντουάν, εκτοπισμένη στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Την ίδια στιγμή η Λωρίδα της Γάζας υφίσταται την «πιο μακρά» διακοπή των τηλεπικοινωνιών που έχει καταγραφεί «από το ξέσπασμα του πολέμου» με «την πλειονότητα των κατοίκων να μην είναι σε θέση να έλθει σε επαφή με τον έξω κόσμο από τη 12η Ιανουαρίου», κατέγραψε η NetBlocks, υπηρεσία παρακολούθησης της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Αν και οι προσπάθειες να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός», ή έστω δεύτερη ανθρωπιστική ανακωχή, όπως αυτή στα τέλη του Νοεμβρίου, αποτυγχάνουν, μεσολάβηση της Γαλλίας και του Κατάρ αναμένεται να επιτρέψει την παράδοση τις επόμενες ώρες ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενης για τους παλαιστίνιους αμάχους και φαρμάκων για ομήρους.

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν έγινε η άνευ προηγουμένου επίθεση μελών του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημες ανακοινώσεις.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24.285 ανθρώπους —το 1% του πληθυσμού—, κυρίως γυναίκες και παιδιά, λογαριάζει το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Φάρμακα και βοήθεια

Η ανακωχή που συμφωνήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε την παύση των εχθροπραξιών για μια εβδομάδα και την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων, που μείωσαν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, στους 132 τον αριθμό των Ισραηλινών που πιστεύεται ότι βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο — όμως τουλάχιστον 27 από αυτούς είναι νεκροί.

Περίπου το ένα τρίτο αυτών των ανθρώπων πάσχει από χρόνιες ασθένειες και χρειάζεται θεραπεία, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα την 9η Νοεμβρίου η συλλογικότητα συγγενών ομήρων Bring them home now («Φέρτε τους σπίτι τώρα»).

Χθες Τρίτη το Κατάρ ανακοίνωσε πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, κατόπιν μεσολάβησης του εμιράτου και του Παρισιού, που αφορά την «είσοδο φαρμάκων (...) για τους ομήρους και σε αντάλλαγμα φορτίου με ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας».

«Τα φάρμακα και η βοήθεια θα σταλούν αύριο (σ.σ. σήμερα) στην πόλη Αλ Αρίς» της Αιγύπτου «με δυο αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, ενόψει της μεταφοράς τους στη Λωρίδα της Γάζας», εξήγησε ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του εξέφρασε «ευγνωμοσύνη» στους μεσολαβητές και επέμεινε πως τα φάρμακα πρέπει να φθάσουν σε αυτούς για τους οποίους προορίζονται, σύμφωνα με το γραφείο του στην Ιερουσαλήμ.

Στο Τελ Αβίβ, ισραηλινοί αντιπολεμικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν χθες το βράδυ με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης εναντίον της κυβέρνησης του κ. Νετανιάχου και του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας για «φαύλο κύκλο βίας χωρίς τέλος ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά», η Μιχάλ Σαπρί, διαδηλώτρια, επέμενε πως «μόνο πολιτική λύση θα φέρει την ειρήνη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη στην περιοχή».

«Αν η κατοχή συνεχιστεί (...) τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα στη Γάζα είναι αυτά που θα πολεμάμε σε μερικά χρόνια», υπερθεμάτισε η Σαβά Λέρμαν, άλλη διαδηλώτρια.

«Ένταση» μεταβλητή

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ανήγγειλε πως η πιο «εντατική» φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από αυτές που κατ’ αυτόν σχεδόν ολοκληρώθηκαν στον βορρά, θα «τερματιστεί σύντομα».

Ο πόλεμος αυτός κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιφέρεια ανάμεσα, από τη μια, στο Ισραήλ και τους συμμάχους του, με βασικότερο τις ΗΠΑ, και από την άλλη στον «άξονα της αντίστασης» που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει, πέρα από τη Χαμάς, το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά και τους υεμενίτες αντάρτες Χούθι.

Στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στον στρατιωτικό βραχίονα της Χεζμπολά και τις ισραηλινές δυνάμεις είναι καθημερινές, ο Τσαχάλ ανακοίνωσε χθες νέα πλήγματα εναντίον θέσεων των σιιτών μαχητών σε νότιους τομείς της λιβανικής επικράτειας.

Ενώ ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε χθες νέους βομβαρδισμούς στην Υεμένη, αυτή τη φορά εναντίον εγκατάστασης από όπου οι Χούθι, που απειλούν την κίνηση των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν τέσσερις πυραύλους.

Η Γαλλία «αποφάσισε να μη συμμετάσχει» στα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στην Υεμένη για να «αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση», δήλωσε χθες Τρίτη σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας παράλληλα λόγο για «κίνδυνο διαρκείας» για το Ισραήλ, καθώς το τελευταίο συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, που για τον αρχηγό του γαλλικού κράτους δεν είναι επαρκώς στοχευμένες, στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε χθες στην μαύρη λίστα των «τρομοκρατών» που καταρτίζει το όνομα του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ και αξιωματούχο της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ θα προσθέσουν ξανά σήμερα στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων τους Χούθι· σε αυτόν βρισκόταν ήδη η Χαμάς. Αυτή η τελευταία χαρακτηρίζεται επίσης «τρομοκρατική οργάνωση» από την ΕΕ και το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.