Συγκρούσεις σημειώθηκαν απόψε στο Τορίνο, όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος της G7. Μέλη ακροαριστερών οργανώσεων και φοιτητές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα ξενοδοχεία όπου έχουν καταλύσει οι αντιπροσωπείες και το μέγαρο στο οποίο οργανώνεται η επίσημη δεξίωση.

Ayer por la noche, a pocas horas del inicio del G7 sobre Clima, Energía y Medio Ambiente 2024 que tendrá lugar en Turín, grupos de militantes #NoTAV atacaron parte de las obas del ecocida proyecto que pretende construir una (inútil) línea de alta velocidad entre Turín y Lyon. pic.twitter.com/eOAIhttTO2 April 28, 2024

Οι αστυνομικοί έκλεισαν τους δρόμους και απώθησαν τους διαδηλωτές με γκλοπ και δακρυγόνα.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση πέταξαν αυγά, καπνογόνα και γυάλινα μπουκάλια προς την κατεύθυνση των αστυνομικών. Παράλληλα, έξω από καφέ-μπαρ σε κεντρικό σημείο της πόλης, μικρή ομάδα διαδηλωτών πέταξε καρέκλες στους καραμπινιέρους. Εξακριβώθηκαν τα στοιχεία περίπου 50 φοιτητών και μελών ακροαριστερών οργανώσεων, ενώ ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος, Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, εξέφρασε την υποστήριξή του στους χειρισμούς των αστυνομικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

