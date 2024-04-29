Λογαριασμός
Σύνοδος των υπουργών Περιβάλλοντος της G7 στο Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές - Δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί έκλεισαν τους δρόμους και απώθησαν τους διαδηλωτές με γκλοπ και δακρυγόνα - Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση πέταξαν αυγά, καπνογόνα και γυάλινα μπουκάλια προς την κατεύθυνση των αστυνομικών

Turin

Συγκρούσεις σημειώθηκαν απόψε στο Τορίνο, όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος της G7. Μέλη ακροαριστερών οργανώσεων και φοιτητές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα ξενοδοχεία όπου έχουν καταλύσει οι αντιπροσωπείες και το μέγαρο στο οποίο οργανώνεται η επίσημη δεξίωση.

Οι αστυνομικοί έκλεισαν τους δρόμους και απώθησαν τους διαδηλωτές με γκλοπ και δακρυγόνα.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση πέταξαν αυγά, καπνογόνα και γυάλινα μπουκάλια προς την κατεύθυνση των αστυνομικών. Παράλληλα, έξω από καφέ-μπαρ σε κεντρικό σημείο της πόλης, μικρή ομάδα διαδηλωτών πέταξε καρέκλες στους καραμπινιέρους. Εξακριβώθηκαν τα στοιχεία περίπου 50 φοιτητών και μελών ακροαριστερών οργανώσεων, ενώ ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος, Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, εξέφρασε την υποστήριξή του στους χειρισμούς των αστυνομικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

