Η Άγκυρα βάζει ως μάθημα στα τουρκικά σχολεία τη «Γαλάζια Πατρίδα» - Δείτε χάρτη

Η «Γαλάζια Πατρίδα» ως διδακτέα ύλη στην Τουρκία  - Τουρκικά ΜΜΕ: «Η θεωρία της ‘’Γαλάζιας Πατρίδας’’ και ο χάρτης της, μπαίνουν στα σχολικά βιβλία» 

Κωστίδης

Νέα διδακτέα ύλη που αποφάσισε το τουρκικό υπουργείο Παιδείας προβλέπει ότι πρέπει να προβάλλεται ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας στα σχολεία, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Η νέα διδακτέα ύλη αφορά όλες τις σχολικές βαθμίδες.

«Αν έλεγε μόνο ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ θεωρητικά θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, όμως με τον χάρτη δείχνουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στη ‘’θάλασσα των νήσων’’ όχι πια το Αιγαίο, αλλάζουν την ονομασία. Το δείχνουν τρία μέσα ενημέρωσης και σήμερα η εφημερίδα Turkiye το έχει πρωτοσέλιδο» ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης.

«Πρέπει να διδάσκετε και να δείχνετε το χάρτη» είναι το μήνυμα του τουρκικού υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς. 

«Τα παιδιά στην Τουρκία εκπαιδεύονται σε μια λογική αναθεωρητισμού» σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου. 

Γαλάζια Πατρίδα

