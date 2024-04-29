Νέα διδακτέα ύλη που αποφάσισε το τουρκικό υπουργείο Παιδείας προβλέπει ότι πρέπει να προβάλλεται ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας στα σχολεία, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Η νέα διδακτέα ύλη αφορά όλες τις σχολικές βαθμίδες.

«Αν έλεγε μόνο ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ θεωρητικά θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, όμως με τον χάρτη δείχνουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στη ‘’θάλασσα των νήσων’’ όχι πια το Αιγαίο, αλλάζουν την ονομασία. Το δείχνουν τρία μέσα ενημέρωσης και σήμερα η εφημερίδα Turkiye το έχει πρωτοσέλιδο» ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης.

«Πρέπει να διδάσκετε και να δείχνετε το χάρτη» είναι το μήνυμα του τουρκικού υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς.

«Τα παιδιά στην Τουρκία εκπαιδεύονται σε μια λογική αναθεωρητισμού» σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου.

Πηγή: skai.gr

