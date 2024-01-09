Λόιντ Όστιν: Ουρολοίμωξη μετά από χειρουργείο για καρκίνο του προστάτη

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν εισήχθη την 1η Ιανουαρίου στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed με ουρολοίμωξη, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και ο Λόιντ Όστιν αναρρώνει, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου. «Αναμένουμε να αναρρώσει πλήρως», συμπληρώνουν οι θεράποντες ιατροί, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος.

«Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο υπουργός Όστιν δεν έχασε ποτέ τις αισθήσεις του και δεν του χορηγήθηκε ποτέ γενική αναισθησία», επισημαίνεται.

«Ο καρκίνος του προστάτη εντοπίστηκε νωρίς και η πρόγνωση είναι εξαιρετική», διαβεβαιώνει το Πεντάγωνο σε δελτίο Τύπου.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δεν είχε ενημερώσει επί μέρες ούτε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, υποστήριξε την Κυριακή ότι ο Λόιντ Όστιν θα πρέπει να αποπεμφθεί για «ανάρμοστη επαγγελματική συμπεριφορά και επικίνδυνη παραμέληση καθηκόντων».

Ωστόσο, χθες Δευτέρα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν εξακολουθεί να έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στον Όστιν και ότι δεν τίθεται ζήτημα απομάκρυνσής του από το υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

