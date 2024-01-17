Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του πρώην διευθύνοντα συμβούλου της Abercrombie & Fitch (A&F) καθώς το FBI ξεκινά έρευνα μετά την αποκάλυψη του BBC ότι Μάικ Τζέφρις εκμεταλλευόταν σεξουαλικά και κακοποίησε άνδρες στη διάρκεια εκδηλώσεων που φιλοξενούσε σε όλο τον κόσμο.

Ο Μάικ Τζέφρις και ο Βρετανός σύντροφός του αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες που αφορούν σε κύκλωμα σεξουαλικής εμπορίας.

Ήδη το FBI έχει ξεκινήσει έρευνες εξετάζοντας μάρτυρες, αναφέρει το BBC γεγονός ωστόσο που δεν επιβεβαιώνει η πλευρά του Μάικ Τζέφρις με τον δικηγόρο του να αρνείται κάθε σχολιασμό.

Την έρευνα έχουν αναλάβει πράκτορες του FBI που ειδικεύονται σε σεξουαλικά εγκλήματα και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς από την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Το FBI και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Τον Οκτώβριο, ένα ντοκιμαντέρ και μια σειρά podcast του BBC αποκάλυψε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μάικ Τζέφρις και ο σύντροφός του Μάθιου Σμιθ είχαν εκμεταλλευτεί νεαρούς άνδρες για σεξ σε εκδηλώσεις που φιλοξενούσαν στις κατοικίες τους στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Οκτώ άνδρες είπαν στο BBC ότι είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Μαρακές μεταξύ 2009 και 2015.

Έγγραφα που αποκάλυψε το BBC, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εισιτηρίων και δρομολογίων εκδηλώσεων, αποκάλυψαν ότι υπήρχε μια άκρως οργανωμένη επιχείρηση που περιλάμβανε ένα δίκτυο προσλήψεων και έναν μεσάζοντα, τον Τζέιμς Τζάκομπσον.

Το BBC εντόπισε τον Τζάκομπσον, τώρα 70 ετών, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία και είπε ότι οι άνδρες πήγαιναν σε αυτές τις εκδηλώσεις «με τα μάτια τους ορθάνοιχτα».

Όταν τον πλησίασαν στο σπίτι του, ο Τζάκομπσον ζήτησε επανειλημμένα να «κάνει μια συμφωνία», λέγοντας «μην αναφέρεται το όνομά μου και θα σας τα πω όλα», κάτι που αρνήθηκε το BBC.

Η A&F είπε στο BBC ότι ήταν «τρομοκρατημένη και αηδιασμένη» από τις φερόμενες κατηγορίες του Τζέφρις. Η εταιρεία έκτοτε ανέστειλε σημαντικό μέρος των συνταξιοδοτικών πληρωμών του, συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων (792.242 £) ετησίως.

Μέσω του δικηγόρου του, ο Τζέφρις αρνιόταν πάντα να σχολιάσει, ενώ ο Σμιθ δεν απάντησε ποτέ στους ισχυρισμούς του BBC.



