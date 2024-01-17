Μετά τους Χούθι και οι Φρουροί της Επανάστασης στο... παιχνίδι

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το μπαράζ επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά θέσεων των Χούθι τις τελευταίες πέντε ημέρες φουντώνει τους φόβους ότι ο εν εξελίξει πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να επεκταθεί, αφού το αμερικανικό σφυροκόπημα απέτυχε να σταματήσει τις επιθέσεις των ανταρτών της Υεμένης κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες Τρίτη έπληξαν βαλλιστικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους των Χούθι σε περιοχές της Υεμένης, οι οποίες ελέγχονται από τους σιίτες αντάρτες. Είχε προηγηθεί το πλήγμα με ναυτικούς πυραύλους εναντίον του ελληνόκτητου πλοίου Zografia στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Υεμενίτες αντάρτες.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, μιλώντας από το Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν στην αποκλιμάκωση υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως το πόσο θα συνεχιστεί αυτό δεν εξαρτάται μονάχα από την Ουάσιγκτον ή/και τα υπόλοιπα μέλη τους διεθνούς ναυτικού συνασπισμού αλλά από μία ευρύτερη ομάδα χωρών με επιρροή στην Τεχεράνη και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Όπως εξήγησε ο δρόμος για να αποφευχθεί μία ευρύτερη σύρραξη υπάρχει. «Εργαζόμαστε με τους εταίρους στην περιοχή για να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο» τόνισε, χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας, ωστόσο, πως σε συνδυασμό με τις συνεχείς απειλές και από άλλες υποστηριζόμενες επίσης από την Τεχεράνη οργανώσεις σε Ιράκ, Συρία και Λίβανο, «πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση» για το ενδεχόμενο της κλιμάκωσης.

Νωρίτερα, επίσης από το Φόρουμ στο Νταβός, είχε απευθυνθεί και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, ο οποίος τόνισε ότι «η κατάσταση η οποία επικρατεί στη Μέση Ανατολή αποτελεί συνταγή για κλιμάκωση παντού» και εξήγησε ότι το τέλος του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς θα αποτρέψει τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης από το να εξαπολύσουν πλήγματα κατά άλλων περιοχών.

Η Μέση Ανατολή μοιάζει με καζάνι που βράζει και αναλυτές σημειώνουν ότι οι πιθανότητες στρατιωτικής εμπλοκής του Ιράν αυξάνουν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης βγήκαν στο προσκήνιο εξαπολύοντας ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων κατά του ιρακινού Κουρδιστάν, στην πρωτεύουσα Ερμπίλ, και κατά της βόρειας Συρίας, στην Ιντλίμπ. Λίγες ώρες αργότερα, έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά δύο βάσεων της ένοπλης οργάνωσης «Τζάις Αλ Αντλ» στο πακιστανικό τμήμα του Μπαλουχιστάν.

Το Ιράκ ανακάλεσε τον πρεσβευτή του από το Ιράν καταδικάζοντας την επιθετικότητα της Τεχεράνης με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Καναάνι να δηλώνει ότι η Τεχεράνη σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα άλλων χωρών, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί το «νόμιμο και νόμιμο δικαίωμά της να αποτρέπει τις απειλές για την εθνική ασφάλεια». Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Πακιστάν που προειδοποιεί με συνέπειες, χαρακτηρίζει το συμβάν απολύτως απαράδεκτο και υπογραμμίζει ότι αυτό έλαβε τη χώρα τη στιγμή που τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε Ισλαμαμπάντ και Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτά.

